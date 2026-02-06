Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Piros Zsombor kezd Tommy Paul ellen Tatabányán

2026.02.06. 13:57
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
Piros Zsombor vívja az első mérkőzést Tommy Paul ellen szombaton a Magyarország–Egyesült Államok tenisz Davis-kupa-selejtezőben, amelyre Tatabányán kerül sor.

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a magyar válogatott második számú játékosa – aki 176. a világranglistán – kezd a 22. helyen álló, négyszeres ATP-tornagyőztes Paullal, majd a szombati második egyéni meccsen Marozsán Fábián (46.) lép pályára Ethan Quinn (68.) ellen. 

Vasárnap a párosok kezdik a programot, azaz a jelenlegi helyzet alapján Marozsán és Piros száll szembe Austin Krajicekkel (52. a párosrangsorban) és a szintén párosspecialista Christian Harrisonnal (11.), aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

Bob Bryan amerikai kapitány egyesben még Emilio Nava (82.) játékára számíthat a Multifunkcionális Sportcsarnokban. Bardóczky Kornél csapatában Marozsán és Piros mellett Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) kapott helyet. Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést.

Magyarország és a 32-szeres bajnok Egyesült Államok selejtezőjének továbbjutójára a Csehország–Svédország párharc győztese vár szeptemberben, a kvalifikáció második fordulójában. A magyar válogatott tavaly februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi selejtezőjében. Ott az osztrákokat fogadta Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat meglepetésre 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába, a nyolccsapatos szuperdöntőre.

A tatabányai program: 
szombat 13.00: 
Piros Zsombor–Tommy Paul 
Marozsán Fábián–Ethan Quinn 
vasárnap 11.00: 
Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Austin Krajicek, Christian Harrison 
Marozsán Fábián–Tommy Paul 
Piros Zsombor–Ethan Quinn

 

 

