Davis-kupa: Piros Zsombor kezd Tommy Paul ellen Tatabányán

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a magyar válogatott második számú játékosa – aki 176. a világranglistán – kezd a 22. helyen álló, négyszeres ATP-tornagyőztes Paullal, majd a szombati második egyéni meccsen Marozsán Fábián (46.) lép pályára Ethan Quinn (68.) ellen.

Vasárnap a párosok kezdik a programot, azaz a jelenlegi helyzet alapján Marozsán és Piros száll szembe Austin Krajicekkel (52. a párosrangsorban) és a szintén párosspecialista Christian Harrisonnal (11.), aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

Bob Bryan amerikai kapitány egyesben még Emilio Nava (82.) játékára számíthat a Multifunkcionális Sportcsarnokban. Bardóczky Kornél csapatában Marozsán és Piros mellett Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) kapott helyet. Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést.

Magyarország és a 32-szeres bajnok Egyesült Államok selejtezőjének továbbjutójára a Csehország–Svédország párharc győztese vár szeptemberben, a kvalifikáció második fordulójában. A magyar válogatott tavaly februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi selejtezőjében. Ott az osztrákokat fogadta Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat meglepetésre 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába, a nyolccsapatos szuperdöntőre.

A tatabányai program:

szombat 13.00:

Piros Zsombor–Tommy Paul

Marozsán Fábián–Ethan Quinn

vasárnap 11.00:

Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Austin Krajicek, Christian Harrison

Marozsán Fábián–Tommy Paul

Piros Zsombor–Ethan Quinn