Nemzeti Sportrádió

A Sportdöntőbíróságon támadja meg Oroszország a Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntését

2026.07.09. 13:25
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A Sebastian Coe vezette World Athletics szembement a NOB döntésével (Fotó: Getty Images)
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Oroszország fehérorszország World Athletics nemzetközi Sportdöntőbíróság
A nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) támadja meg Oroszország, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics/WA) fenntartotta az ország sportolóinak eltiltását a szervezet égisze alatt zajló versenyeken.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics/WA)A tanácsa a múlt héten döntött úgy, hogy az orosz és a fehérorosz atléták változatlanul – az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta – nem indulhatnak a szervezet égisze alatt zajló versenyeken.

A héten új helyzet állt elő, mivel kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) átmenetileg felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását, és az ország sportolói elvileg visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

A NOB azt javasolja az olimpián érdekelt sportszövetségeknek, hogy már a 2028-as Los Angeles-i nyári játékok kvalifikációs viadalai előtt szüntessék meg azt a programot, amely által eddig azt ellenőrizték, hogy az orosz sportolók semlegesek-e, azaz például tagjai-e fegyveres erőknek vagy bármilyen formában támogatták-e az Ukrajna elleni háborút. A NOB szerint minden sportoló számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani az ötkarikás kvóta megszerzésére.

 

Oroszország fehérorszország World Athletics nemzetközi Sportdöntőbíróság
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