Pálinger Katalin: Bízom benne, hogy a női válogatott úgy fejlődik tovább, ahogy az elmúlt években mutatta

„Nagyon bízom abban, hogy ez a csapat ugyanúgy fejlődik tovább, ahogy ezt az elmúlt években mutatta. – jelentette ki Pálinger Katalin. – Két meghatározó játékosunk visszatér a válogatottba, akik anyai örömök elé néztek. Nagyon boldog az egész csapat, nagyon örül ennek, és annak is, hogy mindketten most már remek fizikai állapotban vannak, és biztos, hogy a közeljövőben az összetartáson már csatlakoznak a válogatotthoz. A férfiválogatott valóban messze került így, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, de természetesen azon dolgozik majd az új stáb, az új szövetség kapitány, hogy az Európa-bajnoki selejtezőt sikeresen abszolválja, majd az Eb-n olyan eredményt érjen el, ami feljogosítja arra, hogy részt vegyen egy kvalifikációs tornán.”