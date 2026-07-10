Nemzeti Sportrádió

Pálinger Katalin: Bízom benne, hogy a női válogatott úgy fejlődik tovább, ahogy az elmúlt években mutatta

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.07.10. 14:59
null
Címkék
kézilabda olimpia magyar férfi kézilabda-válogatott Pálinger Katalin magyar női kézilabda-válogatott Los Angeles 2028
Két év van még hátra a Los Angeles-i olimpiáig. Kézilabda-válogatottjainktól rendszeres elvárás, hogy részt vegyenek az ötkarikás játékokon. A férfiválogatott messzebb került ettől azzal, hogy nem lehet ott a világbajnokságon, a hölgyeknek ugyan könnyebb dolguk van, de ők sem dőlhetnek hátra. Pálinger Katalint, a magyar szövetség alelnökét faggatta az NSO Tv stábja az esélyekről és egyebekről.

 

„Nagyon bízom abban, hogy ez a csapat ugyanúgy fejlődik tovább, ahogy ezt az elmúlt években mutatta. – jelentette ki Pálinger Katalin. – Két meghatározó játékosunk visszatér a válogatottba, akik anyai örömök elé néztek. Nagyon boldog az egész csapat, nagyon örül ennek, és annak is, hogy mindketten most már remek fizikai állapotban vannak, és biztos, hogy a közeljövőben az összetartáson már csatlakoznak a válogatotthoz. A férfiválogatott valóban messze került így, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, de természetesen azon dolgozik majd az új stáb, az új szövetség kapitány, hogy az Európa-bajnoki selejtezőt sikeresen abszolválja, majd az Eb-n olyan eredményt érjen el, ami feljogosítja arra, hogy részt vegyen egy kvalifikációs tornán.”

Kapcsolódó tartalom

Plusz támogatást nyújt a MOB a szövetségeknek, marad az LA10 program

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszámolt, hogy átfogó belső átvilágítás zajlik jelenleg a sportállamtitkárságnál, és ezt követően döntik majd el, „milyen árnyalatnyi módosításokkal” szeretnék a magyar sportot támogatni.

Los Angeles 2028: a párizsi érmes sportágak két év múlva sem adnák alább

A sportvezetők beszámolója alapján a félidős helyzet nagyon biztató, egyedül Balogh Gábor kezdte rossz hírrel, megemlítve, hogy az öttusázók élvonalát sérülések tizedelik.

 

kézilabda olimpia magyar férfi kézilabda-válogatott Pálinger Katalin magyar női kézilabda-válogatott Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Wladár Sándor három aranyérem megszerzésében bízik Los Angelesben

Úszás
32 perce

Los Angeles 2028: a párizsi érmes sportágak két év múlva sem adnák alább

Egyéb egyéni
2 órája

Fritsch Róbert: Meg akarom nyerni és meg is nyerem a viadalt!

Birkózás
5 órája

Férfi kézilabda: ilyen volt az idény tíz legemlékezetesebb meccse

Kézilabda
6 órája

Olimpia 2036: India megerősítette pályázatát

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:35

Női kézi El: csoportkörös a Debrecen

Kézilabda
2026.07.06. 14:29

A Veszprém hosszabbított a főtámogatójával

Kézilabda
2026.07.06. 10:45

Hornyák Dóra alighanem örökös rekorderként vonult vissza

Kézilabda
2026.07.05. 14:16
Ezek is érdekelhetik