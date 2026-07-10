Vb 2026: erőszakos zavargás Londonban, egy tinédzser meghalt Franciaországban

A londoni rendőrség tájékoztatása alapján azt követően értesítették őket, hogy az Edgware Roadon, a Hyde Park közelében több tucatnyi ember gyűlt össze, és eltorlaszolta a forgalmat. A helyzet azt követően eszkalálódott, hogy a csoport tagjai üvegeket dobáltak és pirotechnikai eszközöket használtak. Emiatt újabb rendőröket vezényeltek oda, akikkel aztán konfrontálódtak a rendbontók. Utóbbiak üvegekkel dobálták meg az intézkedő és a közrendet visszaállítani szándékozó rendőröket, egyiküket fejsérüléssel kellett kórházba szállítani.

A rendőrségi közlemény beszámolt arról, hogy a csoportot idővel sikerült feloszlatni, a forgalom hajnali egy óra körül ismét elindulhatott. A rendőrök erőszakos rendbontás miatt négy embert állítottak elő. Hozzátették: a közösségi médiában az esetről feltöltött videók – amelyekben marokkói mezben öltözött randalírozók láthatóak –, valamint a helyszínen lévő biztonsági kamerák felvételeit elemezve próbálják azonosítani a csoport tagjait, hogy a későbbiekben folyamán felelősségre vonják őket.

Following Morocco's exit from the World Cup in the US, some football fans confronted police in and around London's Edgware Road.



At least one police officer is injured, and several arrests have been made as football fans run amok in London.https://t.co/xWM6jxSk8C pic.twitter.com/VMk2KPxTJN — Sky News (@SkyNews) July 10, 2026

Franciaországban a mentőszolgálat számolt be egy 17 éves lány haláláról, aki az ország északi részén található Maubeuge város közelében közúti balesetben veszítette életét. Tájékoztatásuk alapján a lány egy teherautó nyitott platóján ünnepelte a francia válogatott elődöntőbe jutását, de eddig tisztázatlan okból elveszítette egyensúlyát, majd leesett a teherautóról, ami halálra gázolta. A hatóságok közlése szerint a sofőrt őrizetbe vették, míg egy másik fiatalt, aki szemtanúja volt a történteknek, sokkos állapotban szállítottak kórházba.