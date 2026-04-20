Piros Zsombor kiemeltet győzött le a madridi tenisztorna selejtezőjében

2026.04.20. 22:18
null
Piros Zsombor remek játékkal jutott tovább a selejtező első fordulójából (Fotó: Getty Images)
tenisz Piros Zsombor madridi tenisztorna ATP 1000
A madridi 1000-es férfi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában Piros Zsombor 6:3, 7:5-re legyőzte a chilei Tomás Barriost hétfő este.

A madridi tenisztorna férfi selejtezőjének első fordulójában Piros Zsombor a nyolcadik helyen kiemelt Tomás Barriosszal találkozott, és előzetesen egyáltalán nem számított esélyesnek, annál is inkább, mert chilei riválisa 25 hellyel előrébb állt a világranglistán, és korábban már megfordult a legjobb százban is.

Ennek ellenére a mérkőzés nagyszerűen indult Piros számára, mert túl azon, hogy rendre hozta a saját adogatásait, 4:3-nál sikerült brékelnie, majd miután hozta a saját szerváját, az első játszmát 37 perc alatt 6:3-ra megnyerte.

A második szett még szorosabban alakult, mint az első: Barrios ugyan 2:1-nél elvette Piros adogatását, a magyar játékos azonban nem sokkal később visszabrékelt. Ezután mindketten szoros játékokban hozták a saját adogatásaikat, 5:5-nél azonban a magyar játékos ki tudta használni a bréklabdáját, és a legjobbkor került ismét előnybe. Az utolsó játékot pedig különösebb gond nélkül hozta Piros, aki 7:5-tel lezárta a második játszmát is és 2 óra 6 perces csatában kiharcolta a továbbjutást.

Pirosra a főtáblára jutásért a horvát Dino Prizmic vár kedd délután fél három után.

ATP 1000-ES TORNA, MADRID
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 8.) 6:3, 7:5

 

tenisz Piros Zsombor madridi tenisztorna ATP 1000
Legfrissebb hírek

Piros Zsombor nyerte a madridi challengertornát

Tenisz
2026.04.12. 14:57

Bondár Anna: Szívünket-lelkünket kitettük a pályára

Tenisz
2026.04.12. 13:20

Piros Zsombor döntős a madridi challenger-tenisztornán

Tenisz
2026.04.11. 16:24

Piros Zsombor elődöntős a madridi challenger-tenisztornán

Tenisz
2026.04.10. 16:05

Könnyed sikerrel rajtolt Marozsán a monte-carlói tenisztornán

Tenisz
2026.04.07. 15:13

Teniszpálya lesz a Santiago Bernabéu Stadionból április utolsó hetében

Tenisz
2026.03.25. 17:53

Miami Open: Kordát is búcsúztatta a selejtezőből jött spanyol; Sinner két szoros szettben nyert

Tenisz
2026.03.24. 23:50

Már nem Molnár Krisztián edzi Piros Zsombort

Tenisz
2026.03.09. 19:52
Ezek is érdekelhetik