Piros Zsombor kiemeltet győzött le a madridi tenisztorna selejtezőjében

A madridi tenisztorna férfi selejtezőjének első fordulójában Piros Zsombor a nyolcadik helyen kiemelt Tomás Barriosszal találkozott, és előzetesen egyáltalán nem számított esélyesnek, annál is inkább, mert chilei riválisa 25 hellyel előrébb állt a világranglistán, és korábban már megfordult a legjobb százban is.

Ennek ellenére a mérkőzés nagyszerűen indult Piros számára, mert túl azon, hogy rendre hozta a saját adogatásait, 4:3-nál sikerült brékelnie, majd miután hozta a saját szerváját, az első játszmát 37 perc alatt 6:3-ra megnyerte.

A második szett még szorosabban alakult, mint az első: Barrios ugyan 2:1-nél elvette Piros adogatását, a magyar játékos azonban nem sokkal később visszabrékelt. Ezután mindketten szoros játékokban hozták a saját adogatásaikat, 5:5-nél azonban a magyar játékos ki tudta használni a bréklabdáját, és a legjobbkor került ismét előnybe. Az utolsó játékot pedig különösebb gond nélkül hozta Piros, aki 7:5-tel lezárta a második játszmát is és 2 óra 6 perces csatában kiharcolta a továbbjutást.

Pirosra a főtáblára jutásért a horvát Dino Prizmic vár kedd délután fél három után.

ATP 1000-ES TORNA, MADRID

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 8.) 6:3, 7:5