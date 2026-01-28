Nemzeti Sportrádió

Australian Open: Swiateknek idén még biztosan nem jön össze a karrier Grand Slam

• Melbourne
2026.01.28. 09:11
Iga Swiatek (balra) számára a negyeddöntő jelentette a végállomást (Fotó: Getty Images)
Australian Open tenisz Iga Swiatek Jelena Ribakina
Jelena Ribakina Iga Swiateket, míg Jessica Pegula Amanda Anisimovát búcsúztatta az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) női egyesének negyeddöntőjében.
Tenisz
2 órája

Australian Open: nyerő helyzetből adta fel Musetti, Djokovics az elődöntőben

A 24-szeres Grand Slam-győztes szerbnek nyolcaddöntőt nem kellett játszania, a negyeddöntőben szettet sem nyert, mégis továbbjutott.

Nyolcadik próbálkozásra sem lett meg a döntőbe jutás Iga Swiateknek az Australian Openen. A hatszoros Grand Slam-győztes, 24 éves lengyel játékos előtt ezúttal a kazah Jelena Ribakina tornyosult átugorhatatlan akadályként. 

„Intenzív mérkőzés volt, az első szettben csak néhány pont jelentette a különbséget. Aztán a második játszmában feljavult ellenfelem szervája, nagyokat ütött, így nehezebbé vált a dolgom. Tudom, miben kell fejlődnöm, és ez hasonló ahhoz, ami a fejemben járt a torna előtt, szóval nincs semmi áttörést jelentő feladat. Folytatom a munkát, és remélhetőleg a következő versenyig tisztázom magamban, mit szeretnék kezdeni a játékommal” – értékelt a sajtótájékoztatón Iga Swiatek, akinek a karrier Grand Slamhez még az Australian Open megnyerése hiányzik a dicsőséglistájáról.

A csütörtöki elődöntőben a 2023-as finalista Ribakina az amerikai Jessica Pegulával csap össze, aki pályafutása során először jutott be a négy közé Melbourne-ben. Noha nem tudta kiszerválni a mérkőzést, a tie-breakben higgadtabbnak bizonyult honfitársánál, az egyébként is folyamatosan frusztrált, hisztiző, kiabáló Amanda Anisimovánál.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
Női egyes, negyeddöntő
Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1
Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7–1)

 

Ezek is érdekelhetik