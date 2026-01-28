Australian Open: Swiateknek idén még biztosan nem jön össze a karrier Grand Slam

Nyolcadik próbálkozásra sem lett meg a döntőbe jutás Iga Swiateknek az Australian Openen. A hatszoros Grand Slam-győztes, 24 éves lengyel játékos előtt ezúttal a kazah Jelena Ribakina tornyosult átugorhatatlan akadályként.

„Intenzív mérkőzés volt, az első szettben csak néhány pont jelentette a különbséget. Aztán a második játszmában feljavult ellenfelem szervája, nagyokat ütött, így nehezebbé vált a dolgom. Tudom, miben kell fejlődnöm, és ez hasonló ahhoz, ami a fejemben járt a torna előtt, szóval nincs semmi áttörést jelentő feladat. Folytatom a munkát, és remélhetőleg a következő versenyig tisztázom magamban, mit szeretnék kezdeni a játékommal” – értékelt a sajtótájékoztatón Iga Swiatek, akinek a karrier Grand Slamhez még az Australian Open megnyerése hiányzik a dicsőséglistájáról.

A csütörtöki elődöntőben a 2023-as finalista Ribakina az amerikai Jessica Pegulával csap össze, aki pályafutása során először jutott be a négy közé Melbourne-ben. Noha nem tudta kiszerválni a mérkőzést, a tie-breakben higgadtabbnak bizonyult honfitársánál, az egyébként is folyamatosan frusztrált, hisztiző, kiabáló Amanda Anisimovánál.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Női egyes, negyeddöntő

Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1

Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7–1)