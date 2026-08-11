Szerdai sportműsor: Köbenhavn–DVSC a Kl-ben; magyar éremesélyek az atlétikai és a vizes Eb-n

AUGUSZTUS 12., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI SZUPERKUPA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: GKS Katowice (lengyel)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC

17.30: Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II

17.30: Mátészalkai MTK–Gödöllői SK

17.30: Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: 1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

17.30: Király SE–Dorogi Bányász FC

17.30: Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Haladás FC–Sárisápi BSE

17.30: Sopron–ETO Akadémia

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC

17.30: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE

17.30: Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC

17.30: Sándorfalvi SKE–Újpest FC II

17.30: BKV Előre–Gyulai Termál FC

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE

17.30: Csepel SC–ESMTK

17.30: Monor SE–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE

17.30: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

17.30: Budaörs–Iváncsa KSE

17.30: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC

17.30: BFC Siófok–MTK Budapest II

17.30: Budafoki MTE–PTE-PEAC

17.30: Sárbogárd SE–Pécsi MFC

Dunaújváros FC–Érdi VSE – elmarad

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.15: Everton (angol)–Newcastle United (angol)

20.30: Arsenal (angol)–Como (olasz)

20.30: Leeds United (angol)–Manchester United (angol) (Tv: Match4)

20.45: Nottingham Forest (angol)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Málaga (spanyol)–Fulham (angol)

21.00: Napoli (olasz)–Arisz Szaloniki (görög)

21.00: Deportivo (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 100 m gát

11.40: női diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra), A-csoport

12.20: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), távolugrás

12.40: női 200 m, előfutam (Takács Boglárka)

13.00: női diszkoszvetés, selejtező, B-csoport

13.40: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), súlylökés

13.55: férfi 400 m gát, elődöntő

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.05: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), magasugrás

20.45: női kalapácsvetés, DÖNTŐ

20.55: férfi 110 m gát, elődöntő

21.20: női 200 m, elődöntő

21.40: férfi hármasugrás, selejtező (Szenderffy Dániel)

21.50: férfi 400 m, DÖNTŐ (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

22.08: női 400 m gát, DÖNTŐ

22.22: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 400 m

22.47: férfi 110 m gát, DÖNTŐ

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Minnesota Twins–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1120 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Egyéni selejtezők

9.00: karika és labda

16.15: buzogány és szalag

STRANDRÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI

E-CSOPORT

9.00: Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia

SZNÚKER

8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

22.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

22.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

17.00: egyes, selejtező, 2. forduló

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 200 m gyors (Pádár Nikolett, Ugrai Panna)

férfi 100 m pillangó (Milák Kristóf, Kós Hubert, Márton Richárd)

női 50 m hát

férfi 200 m mell

női 400 m vegyes (Jackl Vivien)

női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

női 200 m gyors, középdöntő

férfi 200 m hát, DÖNTŐ (Kós Hubert)

női 50 m pillangó, DÖNTŐ

férfi 100 m gyors, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Németh Nándor)

női 100 m mell, DÖNTŐ

férfi 200 m mell, középdöntő

női 50 m hát, középdöntő

férfi 100 m pillangó, középdöntő

női 400 m vegyes, DÖNTŐ

férfi 800 m gyors, DÖNTŐ (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)

női 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Djokovics szerint drasztikus változásra van szükség a teniszben. Köves Gábor a vonalban

8.00: Az új edző mindenbe bele akar látni és mindenbe bele akar szólni… László Csabát hívjuk

9.00: Edvi László a stúdióban

9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Dvéri Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház – kajak-kenu magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Öttusa, hat érem az Európa-bajnokságról – vendég: Guzi Blanka, Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője – és a vonalban Tamás Botond

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Patai Gergely, Somogyi Zsolt

17.00: Labdarúgás, bajnokok csatája – európai Szuperkupa-beharangozó

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Mi történt az atlétikai és úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Köbenhavn–Debrecen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

18.30: Úszás, élő közvetítés a párizsi Eb magyar érdekeltségű döntőiről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

20.30: Dvéri Zsolt 50 – születésnapi beszélgetés a Videotonnal Magyar Kupa-győztes korábbi labdarúgóval

21.00: Interjú az újra világrekorder szabad tüdős búvárúszóval, Törőcsik Zsófiával

21.20: Atlétika, élő közvetítés a birminghami Eb magyar érdekeltségű versenyszámairól. Kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág