Szerdai sportműsor: Köbenhavn–DVSC a Kl-ben; magyar éremesélyek az atlétikai és a vizes Eb-n
AUGUSZTUS 12., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI SZUPERKUPA
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Főág
18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: GKS Katowice (lengyel)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
NB III
2. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC
17.30: Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II
17.30: Mátészalkai MTK–Gödöllői SK
17.30: Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: 1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
17.30: Király SE–Dorogi Bányász FC
17.30: Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: Haladás FC–Sárisápi BSE
17.30: Sopron–ETO Akadémia
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC
17.30: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE
17.30: Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC
17.30: Sándorfalvi SKE–Újpest FC II
17.30: BKV Előre–Gyulai Termál FC
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE
17.30: Csepel SC–ESMTK
17.30: Monor SE–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE
17.30: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
17.30: Budaörs–Iváncsa KSE
17.30: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
17.30: BFC Siófok–MTK Budapest II
17.30: Budafoki MTE–PTE-PEAC
17.30: Sárbogárd SE–Pécsi MFC
Dunaújváros FC–Érdi VSE – elmarad
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.15: Everton (angol)–Newcastle United (angol)
20.30: Arsenal (angol)–Como (olasz)
20.30: Leeds United (angol)–Manchester United (angol) (Tv: Match4)
20.45: Nottingham Forest (angol)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Málaga (spanyol)–Fulham (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Arisz Szaloniki (görög)
21.00: Deportivo (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 100 m gát
11.40: női diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra), A-csoport
12.20: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), távolugrás
12.40: női 200 m, előfutam (Takács Boglárka)
13.00: női diszkoszvetés, selejtező, B-csoport
13.40: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), súlylökés
13.55: férfi 400 m gát, elődöntő
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.05: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), magasugrás
20.45: női kalapácsvetés, DÖNTŐ
20.55: férfi 110 m gát, elődöntő
21.20: női 200 m, elődöntő
21.40: férfi hármasugrás, selejtező (Szenderffy Dániel)
21.50: férfi 400 m, DÖNTŐ (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
22.08: női 400 m gát, DÖNTŐ
22.22: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 400 m
22.47: férfi 110 m gát, DÖNTŐ
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Minnesota Twins–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1120 (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
Egyéni selejtezők
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag
STRANDRÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI
E-CSOPORT
9.00: Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia
SZNÚKER
8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
22.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
22.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, selejtező, 2. forduló
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 200 m gyors (Pádár Nikolett, Ugrai Panna)
férfi 100 m pillangó (Milák Kristóf, Kós Hubert, Márton Richárd)
női 50 m hát
férfi 200 m mell
női 400 m vegyes (Jackl Vivien)
női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
női 200 m gyors, középdöntő
férfi 200 m hát, DÖNTŐ (Kós Hubert)
női 50 m pillangó, DÖNTŐ
férfi 100 m gyors, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Németh Nándor)
női 100 m mell, DÖNTŐ
férfi 200 m mell, középdöntő
női 50 m hát, középdöntő
férfi 100 m pillangó, középdöntő
női 400 m vegyes, DÖNTŐ
férfi 800 m gyors, DÖNTŐ (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
női 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Djokovics szerint drasztikus változásra van szükség a teniszben. Köves Gábor a vonalban
8.00: Az új edző mindenbe bele akar látni és mindenbe bele akar szólni… László Csabát hívjuk
9.00: Edvi László a stúdióban
9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Dvéri Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház – kajak-kenu magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Öttusa, hat érem az Európa-bajnokságról – vendég: Guzi Blanka, Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője – és a vonalban Tamás Botond
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Patai Gergely, Somogyi Zsolt
17.00: Labdarúgás, bajnokok csatája – európai Szuperkupa-beharangozó
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Mi történt az atlétikai és úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Köbenhavn–Debrecen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
18.30: Úszás, élő közvetítés a párizsi Eb magyar érdekeltségű döntőiről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
20.30: Dvéri Zsolt 50 – születésnapi beszélgetés a Videotonnal Magyar Kupa-győztes korábbi labdarúgóval
21.00: Interjú az újra világrekorder szabad tüdős búvárúszóval, Törőcsik Zsófiával
21.20: Atlétika, élő közvetítés a birminghami Eb magyar érdekeltségű versenyszámairól. Kommentátor: Regős László Pál
22.30: Sportvilág