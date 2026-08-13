Meccsélménnyel felérő kaland Zabrze mélyén – videó

„Elképesztő élmény, érdemes elmenni” – írta WhatsAppon Szymon Janczyk, a Weszlo futballszakírója, miután szóba került, hogy tudósítóként ott leszek a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-párharc visszavágóján. Lengyel kollégánkkal sajnos nem tudtam találkozni, lévén pénteken esküvője lesz, de azok után, amilyen programot ajánlott stábunknak, már most feszültséget ébreszt bennem, hogyan is lehetne viszonozni az ajánlását – annyira nagy élmény volt meglátogatni a Kopalnia Guidót.
Zabrze identitását aligha lehet megérteni a szénbányászat nélkül, a város fejlődését ugyanis hosszú évtizedeken át ez az iparág hajtotta – a második világháború után egyenesen „a lengyel bányászat fővárosaként” emlegették. A Guido ennek az örökségnek az egyik leglátványosabb emléke: Guido Henckel von Donnersmarck gróf 1855-ben alapította (róla kapta a nevét is), később a porosz állam tulajdonába került, majd a Królowa Luiza bányához csatolták.
Csakhogy napjainkban már nem szenet termel, hanem látogatók százezreit varázsolja el évről-évre. Már az első percek megadják az alaphangot: elhangzik a bányászok ikonikus üdvözlésének számító „Jó szerencsét!” lengyel megfelelője, majd az eredeti felvonóval 320 méter mélyre ereszkedhetünk vaksötétben, aztán sisakban indulhatunk végig a hűvös, szűk járatokon. A mintegy kétórás túra során valamelyest átélhetővé válik, milyen lehetett odalent dolgozni: működés közben dübörögnek fel a hatalmas bányagépek, elhaladunk egykori fejtések mellett, sőt egy függő elektromos bányavasútra is fel lehet ülni. A végén jött a szürreális ráadás: a bánya mélyén büfé várja a látogatókat, ahol a liftre várva át lehet beszélni, mégis mit látott az ember. Hozzánk hasonlóan több, a Górnik–Ferencváros mérkőzésre érkező magyarral is találkoztunk odalent, és aligha túlzás: különlegessége miatt ez a kétórás föld alatti kaland már-már felért egy meccsélménnyel.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!