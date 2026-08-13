Tizenegyesből vezetést szerzett a magyar bajnok – ETO–Riga visszavágó a Kl-ben

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
BAJNOKI ÁG
ETO FC–RIGA FC (lett) 1–0 – ÉLŐ
Győr, ETO Stadion, 20.30 (Tv: Duna World). Vezeti: Oliver Reitala (Jukka Honkanen, Olli Jantunen) – finnek
ETO: Petrás – Décsy, Urblík N., Krpics – Selyem B., Gavrics, Szép M., Stefulj – Bumba – Njie, Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez
A kispadon: Megyeri (kapus), L. Balogun, Bánáti, Bíró B., Csorba, Mass, Schön, Tollár, Umathum, Vladoiu
RIGA: Orols – Jurkovskis, Musah, Paulo Eduardo, A. Salazar – Wassom, Ankrah – M. Diop, Iago Siqueira, Auani – Reginaldo Ramires. Vezetőedző: Adrián Gula
A kispadon: Kazainis, Zviedris (kapusok), Abner, Badamosi, Cernomordijs, Caio Ferreira, Galo, Oulad, Saco, Taiwo, Tonisevs
Gólszerző: Gavrics (28. – 11-esből)
Az első mérkőzés eredménye: 0–1