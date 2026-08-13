Nemzeti Sportrádió

Kovács Mátyás csapattársa lehet Gruber Zsombor – sajtóhír

R. P.R. P.
2026.08.13. 16:36
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Gruber Zsombor (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC NB I Gruber Zsombor
Mint arról szerdán beszámoltunk, lapunk és a Csakfoci információja szerint Gruber Zsombor, a Ferencváros támadója külföldön folytathatja pályafutását. Most az Öltözőn Túl Facebook-oldal úgy értesült, hogy Belgium a célállomás.

Gruber új csapata a RAAL La Louviere lehet, ehhez az együtteshez utazott orvosi vizsgálatra – írja az Öltözőn Túl. Ebben az együttesben játszik Kovács Mátyás is.

A távozást hírét erősíti, hogy Gruber nem utazott el a Górnik Zabrze elleni El-visszavágóra készülő csapattal.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek:
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium)

 

FTC NB I Gruber Zsombor
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