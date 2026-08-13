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Lovas Világjátékok: Doerfer Noémi a 41. helyen áll a lovastusázók között

2026.08.13. 18:52
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Fotó: Facebook/Lovastusa Szakág
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Doerfer Noémi lovastusa Lovas Világjátékok
Doerfer Noémi a 41. helyen áll a lovastusa első száma, a díjlovaglás első fele után a németországi Lovas Világjátékokon, Aachenben.


Csütörtökön 43-an kezdték meg a versenyt, a magyar lovas utolsóként lovagolt a pályára Piltown Harry nyergében, és 41.9 pontos teljesítményével két riválisát tudta megelőzni. A nap legjobbjaként a brit Tom McEwen 26.6 ponttal végzett az élen. A mezőny második fele, további 44 lovas – köztük a párizsi olimpikon Kaizinger Balázs (Clover 15) – pénteken mutatja be programját. Azt követően szombaton rendezik a terepversenyt, vasárnap pedig a díjugratást.

A lovastorna női versenye a kötelezővel kezdődött el. Németh Blanka Belascóval, Cornelia Raddatz futószárazóval 11. lett (7.542 pont), Somogyi Eszter (Qu De L'Isle) pedig Sándor Natália futószárazásával a 44. helyen végzett (6.087) a 46 fős mezőnyben. Pénteken lesz a technikai kűr, szombaton pedig a kűr. A csapatversenyben a – Somogyi Eszter, Németh Blanka, Gaál Mária, Szikra Jázmin, Krizmájer Dorka és Farkas Boglárka alkotta – hatfős magyar együttes 6.548 ponttal a 12. helyen végzett a 16-os mezőnyben. Itt a németek bizonyultak a legjobbnak (8.075 p), az osztrákok és a franciák előtt. A csapatok kűrjére szombaton, a döntőre vasárnap kerül majd sor.

Díjlovaglásban két magyar induló volt, de Diana Porsche és Révész Pavlina sem jutott tovább a kedd-szerdai egyéni minősítőből, előbbi a 33., utóbbi a 87. helyen végzett. Az első harminc folytathatta szereplését.

Magyar versenyzők a későbbiekben díjugratásban (vadászugratás), fogathajtásban és para díjlovaglásban lesznek érdekeltek.

 

Doerfer Noémi lovastusa Lovas Világjátékok
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