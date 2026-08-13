Vizes Eb: Milák Kristóf vállalja a váltót – irány a dobogó?

A Németh Nándor, Kós Olivér, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám összetételű 4x100-as gyorsváltó a délelőtti előfutamból az ötödik helyen jutott be az esti fináléba

A futam után Németh Nándor így nyilatkozott: „Estére frissítünk. Hubi biztosan úszik, a többit meglátjuk!

Egyértelmű volt, mire célzott olimpiai negyedikünk: vajon változtat korábbi tervén Milák Kristóf, és mégis vállalja a váltót?

Igen!

Milák Kristóf döntött, s ott lesz a magyar csapatban, amelyik Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf sorrendben úszik – és innentől egyértelműen éremesélyesként!

A férfi 4x100-as gyorsváltó döntőjének rajtja 19.43.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)

18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ

18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő

18.51: női 100 m pillangó, középdöntő

19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)

19.07: női 200 m mell, középdöntő

19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ

19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)

19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)