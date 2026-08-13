Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: Milák Kristóf vállalja a váltót – irány a dobogó?

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.13. 17:36
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Milák Kristóf lesz a befejező ember a váltóban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Bár sokáig úgy tűnt, Milák Kristóf csak egyéni számokat úszik itt, Saint-Denis-ben az Eb-n, klasszisunk változtatott a tervén: a 4x100-as gyorsváltó befejező embereként beszáll az esti döntőbe.

A Németh Nándor, Kós Olivér, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám összetételű 4x100-as gyorsváltó a délelőtti előfutamból az ötödik helyen jutott be az esti fináléba

A futam után Németh Nándor így nyilatkozott: „Estére frissítünk. Hubi biztosan úszik, a többit meglátjuk!

Egyértelmű volt, mire célzott olimpiai negyedikünk: vajon változtat korábbi tervén Milák Kristóf, és mégis vállalja a váltót?

Igen!

Milák Kristóf döntött, s ott lesz a magyar csapatban, amelyik Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf sorrendben úszik – és innentől egyértelműen éremesélyesként!

A férfi 4x100-as gyorsváltó döntőjének rajtja 19.43.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
 19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)

 

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