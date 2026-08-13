Nemzeti Sportrádió

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Kl-selejtező, visszavágó: ETO FC–Riga FC 0–0 – összesítésben: 0–1

Kl-selejtező: Efraín Juárez két helyen nyúlt bele a győri csapatba a rigai meccs után – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.13. 19:33
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Efraín Juárez ezúttal Umathumot és Schönt a kispadra ültette le (Fotó: Nagy Gábor)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO ETO FC Konferencialiga Riga FC
Az 1–0-ra elveszített első meccs után a magyar bajnok ETO FC a lett Riga FC-t fogadja 20.30-tól a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában. Mutatjuk a győri mérkőzés kezdőcsapatait – az első meccshez képest Umathum Ádám és Schön Szabolcs maradt ki, Gavrics és Stefulj került be helyettük.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
BAJNOKI ÁG
ETO FC–RIGA FC (lett) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, ETO Stadion, 20.30 (Tv: Duna World). Vezeti: Oliver Reitala (Jukka Honkanen, Olli Jantunen) – finnek
ETO: Petrás – Décsy, Urblík N., Krpics – Selyem B., Gavrics, Szép M., Stefulj – Bumba – Njie, Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez
A kispadon: Megyeri (kapus), L. Balogun, Bánáti, Bíró B., Csorba, Mass, Schön, Tollár, Umathum, Vladoiu
RIGA: Orols – Jurkovskis, Musah, Paulo Eduardo, A. Salazar – Wassom, Ankrah – M. Diop, Iago Siqueira, Auani – Reginaldo Ramires. Vezetőedző: Adrián Gula
A kispadon: Kazainis, Zviedris (kapusok), Abner, Badamosi, Cernomordijs, Caio Ferreira, Galo, Oulad, Saco, Taiwo, Tonisevs

Az első mérkőzésen: 0–1

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO ETO FC Konferencialiga Riga FC
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