Bronzmeccset játszhat a hazai felkészülési kézilabdatornán a Bányász

Kifejezetten erős négycsapatos felkészülési tornát hozott össze ezen a hétvégén a Mol Tatabánya KC férfi kézilabdacsapata, amely olyan Bajnokok Ligája-együtteseket hívott meg, mint a horvát Zagreb, a lengyel Kielce és a szlovén Celje. A magyar bajnoki bronzérmes alakulat edzője, Tóth Edmond többször is hangsúlyozta, rengeteget jelent, hogy ilyen kemény ellenfelekkel mérhetik össze az erejüket az idény előtt, és sokat segíthet a csapatépítésben is, hiszen számos új arc van a keretben.

A Bányász a horvátok ellen játszotta a csütörtöki elődöntőt, akik már az első félidőben lépéselőnybe kerültek, öt góllal is vezettek, de a hajrát kicsit elkönnyelműsködték, így a Tatabánya a szünetre felzárkózott három gólra. Tóth Edmond bátran forgatta csapatát, látszott, hogy nem az eredményesség volt a legfontosabb, inkább az, hogy minden játékosát a pályára küldje, tesztelje és gyakorolja a felállásokat.

A második félidőben a hazai csapat nyitott védekezéssel is próbálkozott, hogy megfogja a szépen kézilabdázó, a horvát Igor Karacic és grúz Giorgi Chovrebadze vezette zágrábiak lendületét, akik igyekeztek növelni az előnyüket. Bodó Richárd jól játszott, támadásban és védekezésben is sokat segítette régi-új csapatát, a Tatabányát, ahová tíz szegedi év után tért vissza a nyáron.

A hajrá kiegyenlített volt, a végére még egy kettős piros lappal „díjazott” kakaskodás is belefért, de végül megnyugodtak a kedélyek, az elődöntőt az RK Zagreb nyerte meg 29–26-ra, és bejutott a döntőbe, a Tatabánya pedig pénteken a bronzért léphet pályára.

KÉZILABDA

MOL FRESH CORNER CUP FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TATABÁNYA

Elődöntők

RK Zagreb (horvát)–MOL TATABÁNYA KC 29–26 (17–14)

Később

20.00: Industria Kielce (lengyel)–RK Celje (szlovén)