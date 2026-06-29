Ellenfele megsérült, Fucsovics Márton az első továbbjutó Wimbledonban

Csupán két játék ment le a mérkőzésből (1:1), amikor Luca Van Assche a hátát fájlalva orvosi segítséget kért. Az ápolást követően a fiatal francia visszatért, de kétszer is elveszítette adogatójátékát (előbb nagy csatában, aztán semmire), úgy tűnt, nem lesz képes valódi ellenállást kifejteni. Fucsovics Márton 5:1-es vezetésénél feltámadt, egy brékre is képes volt, azonban a játszma egy újabb brékkel a magyar játékosé lett (6:3).

Fucsovics a saját adogatása megnyerésével kezdte a második szettet, majd semmire vette el Van Assche szervagémjét, a következő lehetőségnél – immár nagy csatában – megint brékelt (4:0), és ez volt az a pont, amikor a nem teljesen egészséges Van Assche úgy döntött, feladja a mérkőzést.

Fucsovics következő ellenfele a 16. kiemelt amerikai Learner Tien és a cseh Dalibor Svrcina csatájának győztese lesz.

A további három főtáblás magyar teniszező is hétfőn kezd: Marozsán Fábián ellenfele a 25 éves argentin Thiago Tirante lesz a kiírás szerint 15.30-kor, Bondár Anna szintén argentin játékossal, Solana Sierrával találkozik, míg Udvardy Pannára a 18. kiemelt Jekatyerina Alekszandrova vár – utóbbi két mérkőzés várhatóan 17.30-kor kezdődik.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ

Fucsovics–Van Assche (francia) 6:3, 4:0-nál a francia játékos sérülés miatt feladta