Nemzeti Sportrádió

Ellenfele megsérült, Fucsovics Márton az első továbbjutó Wimbledonban

K. Zs.K. Zs.
2026.06.29. 13:22
Fucsovics Márton ötször vette el nem teljesen egészséges ellenfele adogatójátékát (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Luca van Assche Fucsovics Márton
Fucsovics Mártonnak egy megnyert játszma is elég volt a továbbjutáshoz a hétfőn megkezdődő wimbledoni teniszbajnokságon: ellenfele, Luca Van Assche sérülés miatt 6:3, 4:0-nál feladta a mérkőzést, a magyar teniszező – az idei angol nemzetközi bajnokság első férfi továbbjutója – ott van a legjobb 64 között.

Csupán két játék ment le a mérkőzésből (1:1), amikor Luca Van Assche a hátát fájlalva orvosi segítséget kért. Az ápolást követően a fiatal francia visszatért, de kétszer is elveszítette adogatójátékát (előbb nagy csatában, aztán semmire), úgy tűnt, nem lesz képes valódi ellenállást kifejteni. Fucsovics Márton 5:1-es vezetésénél feltámadt, egy brékre is képes volt, azonban a játszma egy újabb brékkel a magyar játékosé lett (6:3).

Fucsovics a saját adogatása megnyerésével kezdte a második szettet, majd semmire vette el Van Assche szervagémjét, a következő lehetőségnél – immár nagy csatában – megint brékelt (4:0), és ez volt az a pont, amikor a nem teljesen egészséges Van Assche úgy döntött, feladja a mérkőzést.

Fucsovics következő ellenfele a 16. kiemelt amerikai Learner Tien és a cseh Dalibor Svrcina csatájának győztese lesz.

A további három főtáblás magyar teniszező is hétfőn kezd: Marozsán Fábián ellenfele a 25 éves argentin Thiago Tirante lesz a kiírás szerint 15.30-kor, Bondár Anna szintén argentin játékossal, Solana Sierrával találkozik, míg Udvardy Pannára a 18. kiemelt Jekatyerina Alekszandrova vár – utóbbi két mérkőzés várhatóan 17.30-kor kezdődik.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ
Fucsovics–Van Assche (francia) 6:3, 4:0-nál a francia játékos sérülés miatt feladta

 

Wimbledon Luca van Assche Fucsovics Márton
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