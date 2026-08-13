Tizenegyes, öngól – a Ferencváros kiejtette a Górnik Zabrzét, jöhet a Trabzonspor az El-főtábláért!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

NEM BAJNOKI ÁG

GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Zabrze, Ernest Pohl Stadion. Vezette: Andrea Colombo (Giuseppe Perrotti, Vittorio Di Gioia) – olaszok

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janicki, Josema, Janza (Zmrzly 89.) – Urbanski, Dietz, Paulo Bernardo (Sadilek 79.) – Peter Federico (Ismaheel 79.), Prekop, Hlan (Ikia Dimi 89). Vezetőedző: Michal Gasparík

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohore 9+2.) – Corbu, Rommens (Nagy Á. 59.) – Zachariassen, Kanikovszki (N. Keita 59.), Dele – Joseph (Kodro 90+3.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Továbbjutott: a Ferencváros, 2–1-es összesítéssel

Öt rendőrautó száguldott el a Zabrze külvárosában található szálláshelyünk előtti úton szerda este. Stábunkban rögtön felvetődött, talán balhé tört ki a Górnik és a Ferencváros szurkolói csoportjai között, de gyorsan elhessegettük a gondolatot: lengyel, magyar két jó barát, még akkor is, ha a zabrzei drukkerek inkább az Újpesttel szimpatizálnak.

Csütörtökön aztán érkezett a hír: nem volt alaptalan az aggodalmunk. A rendőrség szerda este 21.27-kor kapott bejelentést arról, hogy maszkos huligánok támadták meg a Zabrze központjában lévő pizzériát, amelyben magyarok is tartózkodtak. A támadók különböző tárgyakkal dobálták az éttermet, betörték az ablakait, a bentiek pedig elbarikádozták magukat. Sajnos személyi sérülés is történt: egy magyar drukker menekülés közben átugrott egy kerítésen, rosszul ért földet, eltörte a sípcsontját, kórházba került.

Orbán Anita külügyminiszter „megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak” nevezte a történteket; közölte, a krakkói főkonzulátus kapcsolatban áll a helyi rendőrséggel és a két klubbal, a lengyel hatóságok munkáját pedig magyar rendőrök is segítik.

Ilyen előzmények ismeretében kódolva volt, hogy parázs lesz a légkör csütörtök este az Ernest Pohl Stadionban, még akkor is, ha „csak” huszonháromezer néző váltott belépőt az egyébként huszonnyolcezres arénába az Európa-liga-selejtezős párharc visszavágójára. A déli lelátó egy részét azért zárta le az UEFA, mert a lengyel ultrák a megítélése szerint több határt is átléptek a Fenerbahce elleni BL-selejtezős meccsen – a szerdai eset tükrében élünk a gyanúperrel, a rasszista és diszkriminatív rigmusokat kántáló kemény mag rászolgált a büntetésre.

A szervezők egyébként nagyszerűen reagáltak a helyzetre, mivel rengeteg programmal kedveskedtek azoknak a gyerekeknek, akik az ultráknak fenntartott szektorokban foglalhattak helyet. Azzal együtt, hogy nem telt meg teljesen a remek akusztikájú létesítmény, pazar volt a hangulat, amely a kezdő sípszót megelőző feszült várakozás során akkor hágott a tetőfokára, amikor a helyi hegedűművész lángokat szóró hangszerével játszott el egy szurkolói dalra átírt világslágert (Belinda Carlisle: Heaven Is A Place On Earth) – persze olyan csapat játékosainak, akik néhány hónappal ezelőtt a Fenerbahce félelmetes otthonában főtáblás meccsen döntetlent játszottak, nem remeghetett meg a lábuk…

Még a téttől sem.

Merthogy azzal mindkét oldalon tisztában lehettek, hogy amelyik együttes kiesik, annak nehéz feladata lesz a Konferencialiga-rájátszásban a Monaco ellen.

Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője ugyan a meccs előtt többször is elmondta, látott javítandó elemeket a játékban, különösebben elégedetlen aligha lehetett az egy héttel korábbi teljesítménnyel, hiszen mindössze egy helyen változtatott a Groupama Arénában 1–0-s győzelmet arató csapatán: Jonathan Levi helyett az eltiltását letöltő Philippe Rommens került be. Ezzel ugyanakkor a szerepkörök is módosultak: a belga középpályás Corbu Máriusz mellett játszott mélyebben, Gavriel Kanikovszki pedig Lenny Joseph mögött kapott szerepet, letámadásnál pedig időnként fellépett a haiti válogatott csatár mellé.

Amíg a Groupama Arénában kifejezetten veszélyes volt a Fradi a széleken, Zabrzéban a hazaiak bontottak többször a vonalak mellett. Két perc sem telt el, amikor Osváth Attilát átjátszották, a pontos beadás után Erik Prekop azonban rosszul fejelt a labdába. Mindkét szélen próbálkozott a Górnik, amely annak a lehetőségét is kereste, hogy a középhátvédjei révén az ellenfél védelme mögé lője a labdát. Peter Federico és Makszim Hlan pályára küldése jó döntésnek bizonyult a lengyelek szakmai stábjától, a két szélső sebességével és cselezőkészségével megizzasztotta a ferencvárosi védőket – az egy az egyben többször megvert Osváth Attila fölösleges szabálytalanság miatt kapott sárga lapot, amit alighanem azért követett el, mert nem akarta, hogy ismét átjátsszák.

Az első félidőben ugyan a kapus Philipp Schulzénak csak egyszer kellett (pózolva) védenie Philippe Rommens szabadrúgásánál, ez nem jelenti azt, hogy a Fradi támadásai időnként ne hordoztak volna veszélyt magukban. Ezúttal viszont nem voltak pontosak a beadások, és nem sikerült kihasználni az átmeneteket labdaszerzést követően, ritkán alakult ki belőlük lövőhelyzet.

A félidő legvégén jött a hideg zuhany: a csúnyán benézett szögletvariációt követően Philippe Rommens szabálytalansága miatt tizenegyeshez jutott a Górnik, amelyet Kacper Urbanski révén értékesített – egálban voltak a csapatok, de a lengyelek kerültek lélektani előnybe.

Fel kellett pörögniük a második félidőre a ferencvárosiaknak, az lehetett ugyanis az ember érzése, hogy a Górnik jobban akarja a továbbjutást. A házigazda rakkolós játéka azonban nem kedvezett a magyar rekordbajnoknak, amely többször is visszahúzódni kényszerült a védőharmadába, és ha labdát szerzett, egyszerűen képtelen volt végigvinni az akciót – a kirobbanó formában lévő Lenny Joseph szédítő sebessége ellenére szinte eltűnt a lengyel védők gyűrűjében.

Az utolsó fél órára Borbély Balázs beküldte Naby Keitát és Nagy Ádámot. Szükség volt mindkét rutinos futballistára, hiszen a Górnik egyre inkább játékba lendült, kezelni kellett a pályán a fokozódó nyomást. A két érkezőnek be kellett melegednie, de miután belerázódtak, a Ferencváros némiképpen kiszabadult a szorításból: hosszabb ideig tudta tartani a labdát, időnként az ellenfél tizenhatosához is felért, és a 78. percben helyzetbe is került, Lenny Joseph betalált, ám az olasz játékvezető szerint szabálytalanul fért a labdához...

Nem kellett azonban sokat várni az újabb magyar gólra, jobban mondva lengyelre, mert cseh légiósuk, Michal Sácek Cadu szögletét és Zachariassen csúsztatását követően a saját kapujába juttatta a labdát. Akármilyen szerencsés is volt az egyenlítő találat, ez senkit sem érdemelt, a Ferencváros futballistái valósággal kicsattantak az örömtől – ők is érezték, óriási lépést tettek a továbbjutás felé vezető úton. Két perccel később Lenny Joseph el is dönthette volna a párharcot, ám Philipp Schulze nagyot védett a lövésénél, majd Zachariassen találta el a kapufát.

Szerencsére az újabb lengyel rohamok már nem vezettek eredményre, így a Ferencváros óriási küzdelemben kibrusztolta a döntetlent, ami azt jelenti, hogy ismét ott lesz valamelyik európai kupasorozat ligaszakaszában, sorozatban immár a nyolcadik idényben – már csak az a kérdés, hogy az Európa-ligáéban vagy a Konferencialigáéban, amiről a Mohamed Szalahot, a nyáron a Liverpooltól Törökországban igazoló egyiptomi csatárklasszist is alkalmazó Trabzonspor elleni rájátszásos párharc kimenetele dönt (az első meccs a jövő héten lesz Törökországban, a visszavágó pedig az azt követőn, Budapesten).

Zabrzéban ugyan nem játszotta a legjobb meccsét az FTC, sokszor szenvedett, beszorult a kapuja elé, és az egyéni teljesítmények sem voltak minden esetben megfelelőek, a klubnál aligha érdekel ez bárkit is, hiszen immár biztos az őszi szereplés az európai kupaporondon!

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!