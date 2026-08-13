Kosár: hibátlan felkészülés után jöhet az Eb-rajt az U16-os lányoknak

Az utánpótlás kosárlabda-válogatottak közül utolsóként az U16-os leányegyüttesre kerül a sor, ami az idei korosztályos Európa-bajnokságokat illeti. A 2010-2011-es évjárat legjobbjainak a romániai Pitesti-ben lesz jelenésük augusztus 14. és 22. között a 16 csapatos A-divíziós kontinensviadalon.

A mieink a D jelű csoportban kaptak helyet, méghozzá a szlovénok, a németek és a litvánok mellett. (A csoportkörből valamennyi válogatott továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, vagyis a nyolcaddöntőbe, így a csoportmeccseknek csupán rangsoroló szerepe van.)

A felkészülési időszak során Meszler Balázs tanítványai hat edzőmeccset játszottak. Kezdésként a lányok két találkozót vívtak az olaszok vendégeként: az elsőt 79–73-ra, a másodikat 81–39-re nyerték meg a mieink. Ezután már hazai pályán, Székesfehérváron jött a finnek elleni dupla siker, előbb 83–72-re, majd 93–83-ra, míg zárásként a horvátokat is sikerült kétszer magabiztosan megverni, 89–45-re, illetve 71–42-re, tehát

a válogatottunk veretlenül lehozott közvetlen Eb-felkészülés után vághat neki az igazi megméretésnek.

„Sohasem jelenthetjük ki, hogy maximálisan készen állunk, mindig lehet még min csiszolni és javítani, ráadásul az Eb sorozatterhelése más műfaj és nyilván nagyobb kihívás, mint egy sima felkészülési meccs – mondta Meszler Balázs szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Annak persze örülök, hogy három különböző stílusú ellenféllel játszva a felkészülési időszak során, mind a három csapatot le tudtuk gyűrni, és képesek voltunk érvényesíteni az akaratunkat játékban.

Az a dolgunk, hogy fenntartsuk ezt az önbizalmi és motiváltsági szintet, ugyanakkor ne elégedjünk és dőljünk hátra, hiszen most kezdődik a lényegi része a nyári feladatainknak.

A még hátralévő időben az elsődleges célunk, hogy felfrissítsük és csúcsformába hozzuk a lányokat a rajtra. Alapvetően saját magunkra fókuszálunk, mert ha végig következetesek és egységesek leszünk, betartjuk a lefektetett alapelveinket, akkor az Eb-n is mindenképpen versenyképesek lehetünk."

Fotó: Somogyi Gábor/MKOSZ

A magyar lányok péntek este 19.30-tól a szlovénok ellen nyitják az Eb-t.

A tavalyi U16-os leány Eb-n a magyar csapat a 10. helyet szerezte, és az akkori csapatból négyen (Halasy Enikő, Mara Júlia, Székely Lia és Horváth Réka) lesznek ott most is a kontinenstornán.

Az U16-os leányválogatott Eb-kerete:

Forray Patrícia Loretta, Halasy Enikő, Horváth Réka, Hölzl-Szabó Emília, Mara Júlia Eszter, Mogyoródi Lili, Pomsár Anna, Samson-Érckövi Éva Omozele, Szalai Blanka, Székely Lia, Szentesi Linda, Ujhelyi Lea.



U16-os A-divíziós leány Európa-bajnokság

Augusztus 14-22., Pitesti (Románia)

D-csoport: Szlovénia, Németország, Magyarország, Litvánia



A magyar csapat programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 14., péntek, 19:30

Magyarország–Szlovénia

Augusztus 15., szombat, 19:30

Magyarország–Németország

Augusztus 16., vasárnap, 16:00

Magyarország–Litvánia

(Kiemelt képet készítette: Török Zsófia/MKOSZ)