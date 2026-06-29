Visszalépett a hazaiak kedvence Wimbledontól
Emma Raducanu hétfőn Wimbledonban kezdte volna meg idei harmadik Grand Slam-tornáját a 23 éves horvát Antonia Ruzic ellen, de a 2021-es US Open bajnoknak vissza kell lépnie a tenisztörténelem legrégebbi Grand Slam-tornájáról.
„Alig hiszem el, hogy ezt mondom, de sajnos vissza kellett lépnem az idei Wimbledonból. Mindent megtettem, hogy játszhassak, de a záróvizsgálat után kiderült, hogy ami korábban egy enyhe kellemetlenség volt, az valójában fáradásos törés. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne játsszak” – jelentette be Emma Raducanu hétfő kora reggel a közösségi médiában. Majd hozzátette: Wimbledonban, hazai közönség előtt játszani rengeteget jelent számára, ezért is nehéz most feldolgoznia ezt a helyzetet.
Legfrissebb hírek
Nevet váltott a Nemzetközi Teniszszövetség
Tenisz
2026.06.25. 12:22
Wimbledon: Piros Zsombor búcsúzott a selejtezőben
Tenisz
2026.06.24. 15:29
Stollárék párosa negyeddöntős Eastbourne-ben
Tenisz
2026.06.23. 18:58
Ezek is érdekelhetik