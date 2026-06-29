Nemzeti Sportrádió

Visszalépett a hazaiak kedvence Wimbledontól

K. T.K. T.
2026.06.29. 09:09
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Emma Raducanu csak szurkolhat Wimbledonban (Fotó: Getty)
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Wimbledon tenisz Emma Raducanu
Emma Raducanu hétfőn Wimbledonban kezdte volna meg idei harmadik Grand Slam-tornáját a 23 éves horvát Antonia Ruzic ellen, de a 2021-es US Open bajnoknak vissza kell lépnie a tenisztörténelem legrégebbi Grand Slam-tornájáról.

„Alig hiszem el, hogy ezt mondom, de sajnos vissza kellett lépnem az idei Wimbledonból. Mindent megtettem, hogy játszhassak, de a záróvizsgálat után kiderült, hogy ami korábban egy enyhe kellemetlenség volt, az valójában fáradásos törés. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne játsszak” – jelentette be Emma Raducanu hétfő kora reggel a közösségi médiában. Majd hozzátette: Wimbledonban, hazai közönség előtt játszani rengeteget jelent számára, ezért is nehéz most feldolgoznia ezt a helyzetet.

 

Wimbledon tenisz Emma Raducanu
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