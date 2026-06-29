Visszalépett a hazaiak kedvence Wimbledontól

„Alig hiszem el, hogy ezt mondom, de sajnos vissza kellett lépnem az idei Wimbledonból. Mindent megtettem, hogy játszhassak, de a záróvizsgálat után kiderült, hogy ami korábban egy enyhe kellemetlenség volt, az valójában fáradásos törés. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne játsszak” – jelentette be Emma Raducanu hétfő kora reggel a közösségi médiában. Majd hozzátette: Wimbledonban, hazai közönség előtt játszani rengeteget jelent számára, ezért is nehéz most feldolgoznia ezt a helyzetet.