Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: egy helyen változott a Ferencváros kezdője az odavágóhoz képest

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.13. 17:58
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Philippe Rommens visszakerült a kezdőbe, miután letöltötte eltiltását (Fotó: Dömötör Csaba)
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FTC Európa-liga-selejtező Górnik Zabrze El-selejtező Európa-liga Ferencváros
Az 1–0-ra megnyert hazai mérkőzés után a Ferencváros a Górnik Zabrze vendégeként lép pályára 19 órától a labdarúgó Európa-liga-selejtező 3. fordulójában. Mutatjuk a lengyelországi meccs kezdőcsapatait. Jonathan Levi ezúttal a kispadon kapott helyet, így a Twente ellen kiállított Philippe Rommens visszatér a kezdő tizenegybe, miután letöltötte eltiltását.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
NEM BAJNOKI ÁG
GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Zabrze, Ernest Pohl Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Andrea Colombo (Giuseppe Perrotti, Vittorio Di Gioia) – olaszok
ZABRZE: Schulze – Sácek, Janicki, Josema, Janza – Urbanski, Dietz, Paulo Bernardo – Peter Federico, Prekop, Hlan. Vezetőedző: Michal Gasparík
A kispadon: Kania, Loska (kapusok), Bochniewicz, Ikia Dimi, Donio, Ismaheel, Liseth, Rakoczy, Sadílek, Warczak, Zmrzly
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Csirkovics, N. Keita, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Nagy Á., Nagy O., O'Dowda, Varga Z., Zahoré

Az első mérkőzésen: 0–1

 

FTC Európa-liga-selejtező Górnik Zabrze El-selejtező Európa-liga Ferencváros
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