El-selejtező: egy helyen változott a Ferencváros kezdője az odavágóhoz képest

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

NEM BAJNOKI ÁG

GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Zabrze, Ernest Pohl Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Andrea Colombo (Giuseppe Perrotti, Vittorio Di Gioia) – olaszok

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janicki, Josema, Janza – Urbanski, Dietz, Paulo Bernardo – Peter Federico, Prekop, Hlan. Vezetőedző: Michal Gasparík

A kispadon: Kania, Loska (kapusok), Bochniewicz, Ikia Dimi, Donio, Ismaheel, Liseth, Rakoczy, Sadílek, Warczak, Zmrzly

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapus), Csirkovics, N. Keita, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Nagy Á., Nagy O., O'Dowda, Varga Z., Zahoré

Az első mérkőzésen: 0–1