Így szólt a Himnusz kétszer Milák Kristófnak és egyszer a váltó többi tagjának a vizes Eb-n – videók

Milák Kristófnak kétszer is szólt a magyar Himnusz csütörtökön a vizes Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok úszó előbb a 100 pillangót nyerte meg, majd Kós Huberttel, Szabó Szebasztiánnal és Németh Nándorral a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként lett Európa-bajnok.

ÍGY VETTE ÁT ARANYÉRMÉT MILÁK KRISTÓF ÍGY SZÓLT A HIMNUSZ A MAGYAR GYORSVÁLTÓ TAGJAINAK