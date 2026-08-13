Így szólt a Himnusz kétszer Milák Kristófnak és egyszer a váltó többi tagjának a vizes Eb-n – videók
ÍGY VETTE ÁT ARANYÉRMÉT MILÁK KRISTÓF
ÍGY SZÓLT A HIMNUSZ A MAGYAR GYORSVÁLTÓ TAGJAINAK
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
MEDENCÉS ÚSZÁS
Férfi 100 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs (régi: 49.62, Grousset, 2025)
2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70
3. Noe Ponti (Svájc) 49.93
4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs (régi: 50.55, 2025)
Férfi 4x100 m gyorsváltó, döntő
Európa-bajnok: Magyarország (Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf – Jászó Ádám, Kós Olivér) 3:10.03 – országos csúcs (régi: 3:11.06, 2021)
2. Oroszország (Ivan Girjov, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Scsogolev, Jegor Kornyev – Mihail Scserbakov, Roman Zsidkov, Andrej Minakov) 3:10.12
3. Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08