Nemzeti Sportrádió

Így szólt a Himnusz kétszer Milák Kristófnak és egyszer a váltó többi tagjának a vizes Eb-n – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.13. 20:58
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Az aranyérmes Kós Hubert, Németh Nándor, Milák Kristóf és Szabó Szebasztián a férfi 4x100 méteres gyorsváltó eredményhirdetése után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Németh Nándor vizes Eb 2026 vizes Eb Milák Kristóf Kós Hubert Szabó Szebasztián vizes Európa-bajnokság
Milák Kristófnak kétszer is szólt a magyar Himnusz csütörtökön a vizes Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok úszó előbb a 100 pillangót nyerte meg, majd Kós Huberttel, Szabó Szebasztiánnal és Németh Nándorral a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként lett Európa-bajnok.

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VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
MEDENCÉS ÚSZÁS
Férfi 100 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs (régi: 49.62, Grousset, 2025)
2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70
3. Noe Ponti (Svájc) 49.93
4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs (régi: 50.55, 2025)

Férfi 4x100 m gyorsváltó, döntő
Európa-bajnok: Magyarország (Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf – Jászó Ádám, Kós Olivér) 3:10.03 – országos csúcs (régi: 3:11.06, 2021)
2. Oroszország (Ivan Girjov, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Scsogolev, Jegor Kornyev – Mihail Scserbakov, Roman Zsidkov, Andrej Minakov) 3:10.12
3. Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08

 

Németh Nándor vizes Eb 2026 vizes Eb Milák Kristóf Kós Hubert Szabó Szebasztián vizes Európa-bajnokság
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