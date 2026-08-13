Már nem Vincze István a KFC Komárom sportigazgatója

Az elmúlt két idényben már találkozott egymással a két magyar többségű klub, a KFC azonban akkor Aranyosmaróton fogadta a DAC-ot. Nyáron hosszú várakozás után elkészült a komáromi stadion, így a lila-fehérek immár valódi hazai környezetben léphetnek pályára.

„Fantasztikus érzés volt újra a saját stadionunkban meccset nézni. Amikor felmentem a lelátóra és körbenéztem, egy igazi varázsdobozt láttam. Egy kicsit irigyeltem is a játékosokat, hogy egy ilyen stadionban léphetnek pályára. És itt nemcsak magáról a pályáról vagy a lelátóról beszélek, hanem az egész létesítményről” – mondta július közepén, a komáromi stadionban rendezett első felkészülési mérkőzés után a Nemzeti Sportnak Vincze István, a KFC akkori sportigazgatója.

Augusztus első vasárnapján már bajnoki mérkőzést is játszott saját stadionjában a KFC, mégpedig a Nagyszombat ellen, amelytől 2–1-re kikapott. A találkozón Vincze István is jelen volt, mint később azonban lapunk megtudta, ekkor már nem a komáromi klub sportigazgatójaként.

„Augusztus elsejétől már nem Vincze István a klubunk sportigazgatója – erősítette meg értesülésünket Baráth György, a KFC elnöke, aki a váltás okairól nem kívánt bővebben nyilatkozni. – Nemsokára bemutatjuk az új sportigazgatónkat. Annyit elárulhatok, hogy az illető nem Magyarországról érkezik.”

Kerestük Vincze Istvánt is, de az egykori 44-szeres magyar válogatott labdarúgót nem sikerült elérnünk.