Stollárék búcsúztak párosban a londoni tenisztornán

A duó kedden a kínai Kuo Han-jüvel és a francia Kristina Mladenoviccsal csapott össze, utóbbi négy Grand Slam-tornát és két WTA-világbajnokságot nyert Babos Tímeával.

A találkozó eleve csúszással kezdődött a csapadékos időjárás miatt, majd miután sikerült lejátszani egy gémet, ismét eleredt az eső, és szünet következett. A meccs végül két játszmában, 1 óra 13 perc alatt dőlt el.

WTA 500-AS TORNA, LONDON

Páros, 1. forduló:

Kuo Han-jü, Kristina Mladenovic (kínai, francia)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 6:4, 6:4