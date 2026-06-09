Nemzeti Sportrádió

Stollárék búcsúztak párosban a londoni tenisztornán

2026.06.09. 15:38
Stollár Fanny búcsúzott párosban (Fotó: Getty Images)
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tenisz Asia Muhammad Stollár Fanny
Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammaddal az oldalán kikapott párosban a londoni füves pályás női tenisztorna 1. fordulójában.

A duó kedden a kínai Kuo Han-jüvel és a francia Kristina Mladenoviccsal csapott össze, utóbbi négy Grand Slam-tornát és két WTA-világbajnokságot nyert Babos Tímeával. 

A találkozó eleve csúszással kezdődött a csapadékos időjárás miatt, majd miután sikerült lejátszani egy gémet, ismét eleredt az eső, és szünet következett. A meccs végül két játszmában, 1 óra 13 perc alatt dőlt el.

WTA 500-AS TORNA, LONDON
Páros, 1. forduló: 
Kuo Han-jü, Kristina Mladenovic (kínai, francia)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 6:4, 6:4

 

tenisz Asia Muhammad Stollár Fanny
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