Barcola nem hosszabbít a PSG-vel, menne a Liverpoolba – sajtóhír

Az első poszt szerint írójának megerősítették, hogy Bradley Barcola nem ír alá új szerződést a PSG-vel – a jelenlegi még két évig érvényes –, és nyitott arra, hogy még ezen a nyáron csapatot váltson.

A másodikban Romano arra emlékeztet, hogy a Liverpool már hetek óta Barcola első számú kérőjének tűnik, dolgozik az ügyön, és egyezség esetén a támadó szívesen menne az angol csapathoz.

A „vörösök” egyelőre nincsenek tisztában a PSG szándékaival, így természetesen az esetleges eladási hajlandósághoz kapcsolódó párizsi igényekkel sem.