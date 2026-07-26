Barcola nem hosszabbít a PSG-vel, menne a Liverpoolba – sajtóhír
Fabrizio Romano vasárnap többször is posztolt Bradley Barcoláról, és hol van még a nap vége! Az átigazolási ügyekben utazó olasz újságíró szerint a PSG támadója nem ír alá új szerződést csapatával.
Az első poszt szerint írójának megerősítették, hogy Bradley Barcola nem ír alá új szerződést a PSG-vel – a jelenlegi még két évig érvényes –, és nyitott arra, hogy még ezen a nyáron csapatot váltson.
A másodikban Romano arra emlékeztet, hogy a Liverpool már hetek óta Barcola első számú kérőjének tűnik, dolgozik az ügyön, és egyezség esetén a támadó szívesen menne az angol csapathoz.
A „vörösök” egyelőre nincsenek tisztában a PSG szándékaival, így természetesen az esetleges eladási hajlandósághoz kapcsolódó párizsi igényekkel sem.
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