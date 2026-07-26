NB III: az Újpest II 6–0-ra nyert, az MTK II négyet rúgott a Budafoknak

Az MTK II a 32. percben már 3–0-ra vezetett a Budafok ellen, és bár a második félidőben nagy erőket mozgósított az NB II-ből kieső vendégcsapat, a három pont a kék-fehéreké lett. Az Újpest II kezdőcsapatában Tamás Krisztián és Barczi Dávid is ott volt, utóbbi gólt is szerzett, beállítva a BKV Előre elleni 6–0-s végeredményt, míg az ETO Akadémia a csereként beálló Somogyi Ákos 93. percbeli góljával gyűrte le a Tatabányát.

LABDARÚGÓ NB III

1. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK 1–1

Később

17.00: Tarpa SC–Füzesabonyi SC

17.30: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 2–1

Később

18.00: Haladás FC–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

Újpest FC II–BKV Előre 6–0

Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre 0–0

Később

17.30: ESMTK–Monor SE

17.30: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Budafoki MTE 4–2

Később

17.30: PTE-PEAC–Sárbogárd SE

17.30: ReBase Majosi SE–Paksi FC II