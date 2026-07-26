NB I: Vasas FC–ETO FC

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az NB II és az NB I legutóbbi aranyérmesének ez lesz a 139. bajnoki összecsapása, ezekből a 125. az élvonalban, ahol jelentősen a fővárosiak felé billen az örökmérleg: 56 Vasas-győzelem, 31 döntetlen, 37 ETO-siker.

♦ Az NB I-ben legutóbb a 2011–2012-es idényben meccseltek, akkor mind a kétszer a győriek bizonyultak jobbnak: hazai pályán 3–2-re, a régi Illovszky-stadionban Dudás Ádám döntő találatával 2–1-re nyertek.

♦ A másodosztályban 14-szer csaptak össze, itt a piros-kékek csak minimális különbséggel eredményesebbek: 7 Vasas-diadal, 1 iksz, 6 ETO-győzelem. A legutóbbi Fáy utcai találkozójukon, 2023 novemberében a Vasas 6–0-s diadalt ért el az akkor még Antonio Munoz által irányított győriek ellen. A máig utolsó tétmeccsüket 2024 májusában, az NB II-ben játszották, a feljutásról döntő találkozót kétszeri hátrányból 3–2-re nyerte meg Borbély Balázs együttese.

♦ Az NB I-ben a Vasas pályaválasztása mellett 63 mérkőzésen 32-szer győztek a piros-kékek, 17 döntetlen és 14 vereség mellett. Angyalföldön az előző 4 alkalommal felváltva nyert a két csapat, a máig utolsó döntetlenjük 2007 novemberében született a fővárosban (1–1).

♦ A Vasas hároméves szünet után tér vissza az első osztályba, ahol a 91. idényét kezdi meg. 2022–2023-ban újoncként az utolsó helyen esett ki az NB II-be. Az élvonalban legutóbb 2023. április 15-én Mezőkövesden tudott nyerni (4–2), azután 4 döntetlen mellett 2 vereséget szenvedett.

♦ A továbbra is Erős Gábor által irányított piros-kékek tétmérkőzésen legutóbb május 10-én a Honvéd otthonában kaptak ki (1–3), majd a záró fordulóban 2–1-re megverték az FC Ajkát.

♦ Az FTC hetes bajnoki sorozatát idén megtörő ETO eddig 5-ször nyerte meg az NB I-et, de csak egyszer, 1982–1983-ban, Verebes József irányításával fordult elő, hogy meg tudta védeni az elsőségét – 44 év elteltével most ezt a bravúrt ismételhetik meg Vitális Milánék.

♦ A győriek tavasszal úgy lettek bajnokok, hogy a záró 8 fordulóban 6-szor nyertek és 2-szer ikszeltek. Az NB I-ben mostanáig utoljára március 7-én Zalaegerszegen maradtak alul (1–2).

♦ A nyáron kinevezett, 38 éves, játékosként 39-szeres mexikói válogatott Efraín Juárez az ETO élvonalbeli történetének ötödik olyan szakvezetője, aki külföldi állampolgársággal (is) rendelkezik. Vezetőedzőként 2025-ben kolumbiai bajnok és kupagyőztes volt az Atlético Nacionallal, a győriekkel tétmeccseken 1–1–1 a mérlege. A Bajnokok Ligája selejtezőjében az izlandi Vikingur Reykjavík ellen 0–1 és 2–2, majd a Konferencialigában a luxemburgi Bissen otthonában egy 6–2-es siker az eredménysora.

♦ A Vasas 11–1–3-as mérleggel az NB II-ben második lett a hazai táblázaton, csak rosszabb gólkülönbségével szorult a KTE mögé. Otthon máig utoljára április 20-án a BVSC-től kapott ki (0–2), az ezt követő 2 bajnokiját viszont megnyerte.

♦ Az ETO 10–5–2-es mutatójával szintén második volt a vendégtabellán, látogatóként a zalai kudarca óta 3-szor nyert és csak Debrecenben ikszelt (1–1).