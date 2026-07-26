Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: Battai Sugár Katinka bronzérmes

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.26. 13:25
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Battai Sugár vb-bronzérmes lett női kard (Fotó: Czinege Melinda archív)
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vívás női kard vívó-vb Battai Sugár
Elveszítette a német Eifler elleni elődöntőt Battai Sugár Katinka: a debreceni kardvívó bronzérmet szerzett a hongkongi világbajnokságon.

 

Ej, de kár volt azért az 1:8-as kezdésért…

Az egész nap nagyszerűen vívó Battai Sugár Katinka a női kardozók négyes tábláján „beragadt” a német Larissa Eifler ellen, s utána hiába kapaszkodott, csak közelebb tudott kerülni az ihletett formában vívó Eifler ellen – a kicsit „rozsdás” kezdés Hongkongban bronzérmet hozott Battainak.

Ez a magyar női kardvívás harmadik egyéni vb-érme, Nagy Orsolya és Márton Anna után Battai Sugár Katinka is harmadik helyen végzett a világbajnokságon.

És tegyük hozzá azt is, hogy ez a még mindig csak 23 éves Battai negyedik (!) világbajnoki érme: a két csapatarany és a tavalyi csapatbronz után vasárnap jött egy újabb bronz, de már egyéniben.

Néhány óráig még biztos, hogy a csalódottság és a szomorúság jellemzi majd a mindenki által csak Suginak hívott nagyszerű sportoló napját, utána azonban jöhet a mosoly és az öröm – no, meg a készülődés a szerdai csapatversenyre.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Kard. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Battai–Gulik (kazah) 15:7, Szűcs–Perez Cuenca (spanyol) 15:10, Katona–Ozaki (japán) 15:11, Hramova (bolgár)–Spiesz 15:14. A 16 közé jutásért: Battai–Viale (olasz) 15:7, Battiston (olasz)–Szűcs 15:12, Tori (francia)–Katona 15:12. Nyolcaddöntő: Battai–Chamberlain (amerikai) 15:13. Negyeddöntő: Battai–A. Mikhajlova (orosz) 15:9. Elődöntő: Eifler (német)–Battai 15:11

 

vívás női kard vívó-vb Battai Sugár
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