Vitorlázás: Érdi Mária negyedik lett a Los Angeles-i Grand Slamen

A MVM Zrt. világ- és Európa-bajnok magyar sportolója egy hónapot töltött Kaliforniában, ahol edzőtábor és nemzetközi verseny keretében ismerkedett a leendő olimpiai pályákkal.

„Rengeteget tanultunk ebből az egy hónapból. Fizikálisan is nagyon hasznos időszak volt, hiszen szinte mindennap 15-20 csomós szélben, komoly hullámok között tudtunk készülni. Sokat fejlődött a nagy szeles sebességem, és mindkét lehetséges olimpiai pályát alaposan megismerhettük” – idézte Érdi Máriát csapata vasárnapi közleménye.

A Grand Slam különleges jelentőséggel bírt, hiszen ezen a viadalon tesztelték éles versenykörülmények között az új GPS-alapú rajtrendszert, amelynek célja a korai rajtok és az általános visszahívások csökkentése. Az új rendszer nagymértékű alkalmazkodást igényelt a mezőnytől.

„Két futamban is korán rajtoltam, ezért vissza kellett mennem a vonal mögé, majd a 15-20 csomós szélben küzdöttem vissza magam a mezőnybe. Fizikailag nagyon megterhelő volt, ugyanakkor sokat tanultam abból, hogyan kell alkalmazkodni az új rajtrendszerhez” – értékelt a magyar versenyző.

Érdi szerint San Pedro egyértelműen a sebességet jutalmazó helyszín, ahol a jó rajt és a tiszta szél döntő jelentőségű. A most megszerzett tapasztalatok különösen fontosak, hiszen 2027-ben ismét visszatér a helyszínre a mezőny: ekkor rendezik meg az olimpiai tesztversenyt és a következő Sailing Grand Slamet is.

A Los Angeles-i edzőtábor során Érdi Máriát a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) helyszínbejáráson részt vevő delegációja is felkereste:

„Jó érzés volt, hogy a MOB delegációja személyesen is ellátogatott hozzánk. Fontos visszajelzés nekünk, hogy figyelemmel kísérik a felkészülésünket, és megismerik az olimpiai helyszín sajátosságait” – fogalmazott a magyar olimpikon, akire rövid regeneráció után újabb fontos időszak vár: augusztus közepén már Dublinban készül a világbajnokságra, amelyet szeptember elején rendeznek meg.