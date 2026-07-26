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Női kézilabda: elkészült a Győr és a Ferencváros BL-menetrendje

T. Z.T. Z.
2026.07.26. 14:36
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Fodor Csengéék idegenben kezdenek (Fotó: Török Attila)
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FTC-Toyota Kovács Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri AUDI ETO Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Ferencváros
A teljes versenynaptárra még várni kell, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) azonban már elkészítette a 2026–2027-es Bajnokok Ligája-idény csoportkörének őszi menetrendjét.

Mint ismert, a sorozat főtábláján két magyar csapat szerepel: a tavalyi döntős Győri Audi ETO KC valamint az FTC-Toyota Kovács.

Mindkét magyar csapat idegenben kezdi majd meg a szereplését a csoportkörben: a győriek szeptember 5-én a horvát Podravka vendégei lesznek, míg a fővárosiak egy nappal később a montenegrói Buducsnoszt Podgorica otthonában lépnek pályára. Az ETO a német Blomberg-Lippe, a Ferencváros a dán Esbjerg ellen zárja a Bajnokok Ligája első fázisát november 14-én és 15-én.

A GYŐRI AUDI ETO KC BL-MENETRENDJE
1. forduló (szeptember 5., szombat, 18 óra)
HC Podravka (horvát)–Győri Audi ETO KC
2. forduló (szeptember 12., szombat, 18)
Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán)
3. forduló (szeptember 20., vasárnap, 14)
Storhamar (norvég)–Győri Audi ETO KC
4. forduló (október 3., szombat, 18)
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román)
5. forduló (október 10., szombat, 16)
Győri Audi ETO KC–Metz (francia)
6. forduló (október 18., vasárnap, 16)
Odense (dán)–Győri Audi ETO KC
7. forduló (november 7., szombat, 18)
HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC
8. forduló (november 14., szombat, 18)
Győri Audi ETO KC–Blomberg-Lippe (német)

AZ FTC-TOYOTA KOVÁCS BL-MENETRENDJE
1. forduló (szeptember 6., vasárnap, 16 óra)
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács
2. forduló (szeptember 12., szombat 16)
FTC-Toyota Kovács–Krim Ljubljana (szlovén)
3. forduló (szeptember 19., szombat 16)
Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács
4. forduló (október 3., szombat 16)
FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román)
5. forduló (október 10., szombat 18)
Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács
6. forduló (október 17., szombat 16)
FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német)
7. forduló (november 8., vasárnap 14)
Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács
8. forduló (november 15., vasárnap 14)
FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán)
 

 

FTC-Toyota Kovács Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri AUDI ETO Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Ferencváros
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