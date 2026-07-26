Joshua kétszer is padlót fogott, de végül kiütötte Prengát – videók

A súlycsoport egyik legnagyobb legendája, Anthony Joshua két alkalommal is padlóra került a Dzsiddában megrendezett összecsapáson – először már húsz másodperc elteltével –, de végül összeszedte magát, és a második menetben technikai K.O.-val legyőzte Kristian Prengát – számolt be róla vasárnap a BBC.

A brit nehézsúlyú ökölvívó először lépett ringbe azóta, hogy decemberben Nigériában autóbalesetet szenvedett, amelyben két közeli barátja, Sina Ghami és Latif „Latz” Ayodele az életét vesztette.

A BBC beszámolója szerint az előzetesen jóval esélytelenebbnek tartott Prenga az első menetben egy hatalmas ütéssel meglepte Joshuát, aki később másodszor is a padlóra került, számolni is kellett rá. Ekkor úgy tűnt, hogy minden idők egyik legnagyobb meglepetése készül a súlycsoportban, ám a folytatásban hamar helyreállt a világ rendje.

For the fight fans around the world 🪖 pic.twitter.com/MUfXp9DCtN — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) July 26, 2026

Joshua ugyanis összeszedte magát, és pályafutása egyik legnagyobb fordítását mutatta be. A második menetben egy erőteljes jobb egyenessel visszavette az irányítást, majd egy újabb megrendítő erejű öklössel kiütötte az albán ökölvívót. Ezt követően a mérkőzésvezető úgy döntött, hogy véget vet a küzdelemnek a felek között.

What a Great come back 🔥 🔥 pic.twitter.com/Y0Q3Ye5maC — Bushman Hola. (@HolaBushman) July 26, 2026

„Ez többről szól, mint az ütőerő. Ez a lelki erő! – fogalmazott, majd megemlékezett a balesetben elhunyt barátairól. – Kemény időszak volt, még beszélni is fáj róla. Nagyon nehéz.”

A 36 éves bunyós ezután elcsukló hangon így fejezte be mondandóját a ringben: „Ők a testvéreim voltak. Nem akarok erről többet beszélni.”

A győztes Joshuára hamarosan egy újabb nagy feladat vár, hiszen a tervek szerint a súlycsoport másik ikonjával, Tyson Furyval csaphat majd össze.