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Joshua kétszer is padlót fogott, de végül kiütötte Prengát – videók

T. Z.T. Z.
2026.07.26. 14:17
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Joshua emlékezetes meccsen nyert Prenga ellen (Fotó: Getty Images)
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ökölvívás Kristian Prenga boksz Tyson Fury Anthony Joshua
Anthony Joshua a második menetben kiütötte Kristian Prengát a Dzseddában rendezett nehézsúlyú ökölvívó-mérkőzésen.

A súlycsoport egyik legnagyobb legendája, Anthony Joshua két alkalommal is padlóra került a Dzsiddában megrendezett összecsapáson – először már húsz másodperc elteltével –, de végül összeszedte magát, és a második menetben technikai K.O.-val legyőzte Kristian Prengátszámolt be róla vasárnap a BBC.

A brit nehézsúlyú ökölvívó először lépett ringbe azóta, hogy decemberben Nigériában autóbalesetet szenvedett, amelyben két közeli barátja, Sina Ghami és Latif „Latz” Ayodele az életét vesztette.

A BBC beszámolója szerint az előzetesen jóval esélytelenebbnek tartott Prenga az első menetben egy hatalmas ütéssel meglepte Joshuát, aki később másodszor is a padlóra került, számolni is kellett rá. Ekkor úgy tűnt, hogy minden idők egyik legnagyobb meglepetése készül a súlycsoportban, ám a folytatásban hamar helyreállt a világ rendje.

Joshua ugyanis összeszedte magát, és pályafutása egyik legnagyobb fordítását mutatta be. A második menetben egy erőteljes jobb egyenessel visszavette az irányítást, majd egy újabb megrendítő erejű öklössel kiütötte az albán ökölvívót. Ezt követően a mérkőzésvezető úgy döntött, hogy véget vet a küzdelemnek a felek között.

„Ez többről szól, mint az ütőerő. Ez a lelki erő! – fogalmazott, majd megemlékezett a balesetben elhunyt barátairól. – Kemény időszak volt, még beszélni is fáj róla. Nagyon nehéz.”

A 36 éves bunyós ezután elcsukló hangon így fejezte be mondandóját a ringben: „Ők a testvéreim voltak. Nem akarok erről többet beszélni.”

A győztes Joshuára hamarosan egy újabb nagy feladat vár, hiszen a tervek szerint a súlycsoport másik ikonjával, Tyson Furyval csaphat majd össze.

 

ökölvívás Kristian Prenga boksz Tyson Fury Anthony Joshua
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