Tenisz: Beviz újabb junior ITF-tornát nyert, főtáblás lesz a US Openen

A Magyar Tenisz Szövetség beszámolója szerint Beviz Lujza szenzációs teljesítményt nyújtva, sorozatban tizedik mérkőzését nyerte az ITF (új nevén World Tennis) junior-versenysorozatában, miután a hollandiai J200-as győzelme után a lengyelországi J300-as besorolású tornán is diadalmaskodott.

A Tenisz Műhely ígérete vasárnap Bytomban ugyanazzal a szerb lánnyal játszotta a finálét, mint három héttel korábban a hollandiai Castricumban, s a magyar lány ezúttal is nyert, méghozzá simán, 6:0, 6:2-re verve Dusica Popovskit.

Az újabb kiváló eredménye egyúttal azt is jelenti, hogy

Beviz Lujza főtáblás lehet a szeptemberi US Open juniorbajnokságán, és az eddigi 81. helyéről nagyot lép előre, hétfőtől ugyanis a top 50-ben szerepelhet, várhatóan a 44. lesz a legfrissebb korosztályos világranglistán.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)