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Hazája egy patinás klubja kinézte magának az FTC argentin védőjét – sajtóhír

2026.07.26. 14:49
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Mariano Gómez ferencvárosi szerelésben (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC Mariano Gómez magyar átigazolás Ferencváros
Argentínai sajtóinformációk szerint a patinás Independiente szeretné szerződtetni a Ferencváros argentin labdarúgóját, Mariano Gómezt.

 

Matias Martinez argentin újságíró első posztjában még csak az érdeklődés tényéről számolt be, másodjára viszont már azt is megírta, hogy – a játékos környezetéből szerzett információi szerint – az Independiente 1.5 millió dolláros ajánlattal kereste meg a Ferencvárost, ám az messze van attól az összegtől, amelyért a zöld-fehérek elengednék a védőt.

A hírt felkapó helyi portálok közül a De La Cuna Al Infierno magyarázatul annyit tesz hozzá, hogy Gustavo Quinteros vezetőedzőt eddig is nyugtalanította a védelem állapota, és Kevin Lomónaco valószínű távozása miatt a csapat mindenképpen lépéskényszerbe kerül.

Két kiszemelt, a paraguayi válogatott José Canale és a Parmában légióskodó Lautaro Valenti túl drága lenne, így került a képbe a hazájában kevéssé ismert Gómez, aki az FC Zürichtől idén januárban igazolt a Ferencvárosba, és már a magyar állampolgárságot is megkapta.

A 16-szoros bajnok Independiente az argentin bajnokság tavaszi szakaszában (Apertura) a nyolcaddöntőig jutott. A második szakasz (Clausura) a napokban kezdődött el.

 

FTC Mariano Gómez magyar átigazolás Ferencváros
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