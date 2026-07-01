Serena Williams: Mindennél jobban élveztem a pillanatot

Bár három szettben veszített a 20 éves Maya Joint ellen Serena Williams a wimbledoni teniszbajnokság első fordulójában, saját bevallása szerint hatalmas élménnyel gazdagodott. Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes, 44 esztendős legendás amerikai játékos a 2022-es US Open óta először lépett pályára egyesben és kedd este a londoni All England Club center pályáját megtöltő közönség felállva, tapssal fogadta a bevonulásakor, majd hasonló módon köszönt el tőle, amikor elhagyta a pályát.

„Nagyszerű volt visszatérni Wimbledonba. Sosem gondoltam volna, hogy még játszom itt” – írta a versenyszervezők által közzétett közleményében minden idők egyik legjobb teniszezője, aki a három játszmás mérkőzést követően nem adott sajtótájékoztatót. – A hangulat fantasztikus volt. Kisétálni a pályára fantasztikus volt. Határozottan hiányzott és nagyon élveztem, a pillanatot mindennél jobban.”

Serena Williamset most először láthatta a pályán egyéniben kisebbik lánya, Adira, aki mellett az egész család, így nővére, a nyolc éves Olympia is ott volt a lelátón.

A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló klasszis – aki 2017-ben nyerte legutóbbi Grand Slam-címét – helyenként kifejezetten jól teniszezett a mindössze 20 éves Joint ellen, voltak közel 200 kilométer/órás szervái és nem egyszer megmutatta, hogy az alapvonalról még mindig képes irányítani a játékot félelmetes erejű ütéseivel. Joint ugyanakkor ki tudta használni, hogy a mozgása már nem olyan gyors, mint régen és nagy csata végén győzni tudott.

„Eszméletlen kisugárzása van, ő egy legenda. Ezen a pályán pedig rengeteg fantasztikus teniszező játszott már. Kicsi korom óta erről álmodtam, őrület” – mondta a mérkőzése után elragadtatva az ausztrál játékos, aki karrierje első wimbledoni főtáblás sikerét aratta.

Június elején derült ki, hogy Serena visszatér a pályára, ám sokáig úgy volt, hogy csak párosban, de a wimbledoni szervezők egy héttel a rajt előtt jelentették be, hogy egyesben is szabad kártyát adtak Wimbledon hétszeres egyéni bajnokának, aki párosban nővérével, Venusszal lép majd pályára.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Joint (ausztrál)–S. Williams (amerikai) 6:3, 6:7 (6–8), 6:3

