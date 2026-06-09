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Fucsovics mérkőzése a második játszmában félbeszakadt 's-Hertogenboschban

2026.06.09. 19:15
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Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
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's-Hertogenbosch ATP 250-es torna Fucsovics Márton Hubert Hurkacz
A második játszmában félbeszakadt Fucsovics Márton első fordulós mérkőzése a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna 723 ezer euró (257 millió forint) összdíjazású férfi versenyében.

Félbeszakadt Fucsovics Márton mérkőzése a 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztornán. A világranglistán 75. helyezett magyar játékos első ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz (volt), aki – bár jelenleg csak 96. az ATP rangsorában – pályafutása legjobbjaként két éve hatodik is volt, 2021-ben Wimbledonban pedig egészen az elődöntőig menetelt.

Eddigi három csatájukon a 34 éves Fucsovics veretlen maradt: 2018-ban a budapesti, kemény pályás challenger-viadalon, az az évi cincinnati mesterversenyen és a 2022-es stuttgarti tornán a magyar játékos egyaránt három játszmában nyert, utóbbin ráadásul füves borításon.

Negyedik egymás elleni csörtéjük gyors Hurkacz-brékkel kezdődött, és mivel a 29 éves lengyel rivális remekül szervált, mindössze 26 perc után előnybe került. A második szett elején Hurkacz első szervajátékánál Fucsovicsnak négy fogadóelőnye is volt, ezeket nem tudta kihasználni, majd 2:1-es vezetésénél eső miatt félbeszakadt a találkozó.

ATP 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH (723 000 euró, fű)
FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Hubert Hurkacz (lengyel) 3:6, 2:1-nél félbeszakadt

 

's-Hertogenbosch ATP 250-es torna Fucsovics Márton Hubert Hurkacz
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