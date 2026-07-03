Elmaradt az újabb bravúr, Fucsovics kikapott Davidovich Fokinától Wimbledonban

Fucsovics Márton a wimbledoni torna előtt két füves pályás tornán szerepelt, s csupán az első meccsén győzött, ráadásul a márciusi Indian Wells-i torna óta nem nyert két meccset egymás után. Ennek tükrében némiképp váratlan, ám a magyar teniszrajongók számára annál örömtelibb fejlemény, hogy Wimbledonban már-már legszebb napjait idéző menetelésbe kezdett. Alejandro Davidoch ellen a legjobb 16 közé jutásért lépett pályára – Fucsovics mellett szólhatott a rutin, hiszen a nála hét évvel fiatalabb spanyol eddig kétszer játszott harmadik körös meccset Wimbledonban, s egyszer sem járt sikerrel, míg a magyar teniszező járt már a nyolc között is.

A 34 éves magyar játékos az első körben egy órát sem töltött a pályán, miután ellenfele, a francia Luca Van Assche sérülés miatt feladta a hétfői találkozójukat, majd a második fordulóban, szerdán a 16. helyen kiemelt amerikai Learner Tient búcsúztatta bravúrral, míg a spanyol az előző fordulóban Marozsán Fábiánt búcsúztatta.

A meccset kettős hibával kezdő Fucsovics két labdáról fordította meg az első játékot, mégpedig olyan ponttal, amit még Davidoch is megtapsolt: jó ejtését éppen befutva tette le a labdát a sarokba a 34 éves magyar játékos. Miután fogadóként két pontot szerzett, a második adogatójátékát is hozta, jóval simábban: egy parádés tenyeres után megnyert pont mellé két ász is felkerült Fucsovics „lőlapjára”. A nyíregyházi teniszező látványos pontokkal, magabiztos adogatással kezdte tehát a mérkőzést – igaz, Davidoch sem panaszkodhatott, sőt, neki volt három bréklabdája az első szettben, mindet hárította Fucsovics, akinek adogatóként nem volt esélye játékot csenni. Mindez azt jelentette, hogy 12 játék után következett a rövidítés, amelyben Fucsovics kulcspillanatban ütötte meg második kettős hibáját, s ez elégnek is bizonyult ahhoz, hogy a spanyol 55 perc alatt megnyerje az első szettet.

A múlt héten Mallorcán tornát nyerő spanyol a második felvonásban már egyértelművé tette fölényét, rögtön elvette Fucsovics adogatását, s miután a magyar játékos megint csak nem jutott bréklabdához, 5:2-nél fogadókény két játszmalabdához jutott, s 33 perc után le is zárta a játszmát.

A harmadik szettre aztán valamelyest összekapta magát Fucsovics s a meccs során először bréklabdákig jutott, ám a négy lehetőségéből egyet sem tudott kihasználni, igaz, ellenfele sem jeleskedett ezen a téren sokáig. Davidovich végül a szetten belüli nyolcadik bréklabdáját használta ki 4:3-as vezetésekor, s a következő játékban első meccslabdáját érvényesítve életében első alkalommal jutott a legjobb 16 közé Wimbledonban.

A női párosok versenyében Bondár Anna és a lengyel Magdalena Frech párosa az első szettet megnyerte ugyan a Storm Hunter, Caty McNally amerikai kettős ellen, ám a 14. kiemelt duó a folytatásban a megnyerte a következő két szettet.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22.)-Fucsovics Márton 7:6 (7–3), 6:2, 6:3

NŐI PÁROS 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Storm Hunter, Caty McNally (ausztrál, amerikai, 14.)–Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel) 6:7 (6–8), 6:3, 6:3

KORÁBBAN

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Nadja Kicsenok, Ninomija Makoto (ukrán, japán) 7:5, 6:2

