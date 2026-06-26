Fucsovics és Marozsán a harmadik körben egymással is találkozhat Wimbledonban

A pénteki sorsoláson a mieink közül csak a világranglistán 71. Udvardy kapott kiemelt ellenfelet. Alekszandrova legjobbja a tavalyi és a 2023-as negyedik fordulós szereplés Wimbledonban, s tavaly októberben – pályafutása legjobbjaként – tizedik volt a WTA rangsorában.

A női egyéni verseny másik főtáblás magyarjára, Bondár Annára (75.) elvileg könnyebb ellenfél, az argentin Solana Sierra (56.) vár a 128 között. A négy év után szabadkártyával visszatérő, 44 esztendős amerikai Serena Williams a 20 éves ausztrál Maya Joint (53.), míg a címvédő lengyel Iga Swiatek az amerikai Taylor Townsend (81.) ellen kezd. Williams és Swiatek – ha eljutnak addig – a harmadik fordulóban egymással csatázhatnak.

A férfiaknál a mallorcai elődöntőre készülő Marozsán Fábián (62.) a 25 éves argentin Thiago Tirante (54.) ellen mutatkozik be, míg Fucsovics Mártonra (76.) a franciák 22 éves reménysége, Luca Van Assche vár a nyitó körben. A két magyar a tábla azonos részén van, így ha mindketten sikerrel vesznek két fordulót, a 32 között egymással csaphatnak össze. Ehhez az első körös ellenfelük után Marozsánnak mallorcai elődöntős riválisát, a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovichot (25.) vagy az argentin Juan Manuel Cerúndolót (45.), míg Fucsovicsnak az amerikai Learner Tien (18.) és a cseh Dalibor Svrcina (113.) mérkőzésének továbbjutóját kellene legyőznie.

A címvédő, első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner a szerb Miomir Kecmanovics (51.) ellen mutatkozik be, míg a friss Roland Garros-bajnok, másodikként rangsorolt német Alexander Zverev a belga Alexander Blockx (37.) ellen kezd.

A hétszeres győztes szerb Novak Djokovicsnak az ATP rangsorában 99., kínai Vu Jipinggel kell szembeszállnia a nyitányon. A 23-szoros GS-tornagyőztes szerb sztár az elődöntőben csaphat össze Sinnerrel. Az első forduló párosításából kiemelkedik a kétszeres Roland Garros-döntős norvég Casper Ruud, valamint a korábbi wimbledoni elődöntős lengyel Hubert Hurkacz, az egyaránt US Open-bajnok orosz Danyiil Medvegyev és horvát Marin Cilic, illetve az utolsó profi szezonját taposó, háromszoros GS-bajnok svájci Stan Wawrinka és a 2021-ben wimbledoni döntős olasz Matteo Berrettini összecsapása.

Gálfi Dalma és Piros Zsombor a selejtező első, illetve második fordulójában búcsúzott. Női párosban még Stollár Fanny lesz érdekelve az év harmadik Grand Slam-tornáján.