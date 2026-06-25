Nemzeti Sportrádió

Marozsán elődöntős a mallorcai tenisztornán

V. H. L.V. H. L.
2026.06.25. 16:56
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
Címkék
negyeddöntő ATP 250-es torna Miomir Kecmanovics Mallorca Marozsán Fábián
Immár elődöntős a mallorcai füves pályás ATP 250-es tenisztornán Marozsán Fábián, aki a legjobb nyolc között a világranglistán nála 11 hellyel előrébb álló Miomir Kecmanovicsot győzte le 6:4, 6:3-ra.

Még csak brékpontot sem hozott kilenc játékon keresztül a világranglista 62. helyén álló magyar éljátékos, Marozsán Fábián és a nála kilenc pozícióval előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovics negyeddöntős összecsapása a mallorcai füves pályás tenisztorna negyeddöntőjében. A hatodik gémben aztán 5:4-es Marozsán-vezetésnél a magyar teniszezőnek nyílt lehetősége arra, hogy elvegye ellenfele adogatójátékát, s ez elsőre sikerült is, jutalma pedig játszmagyőzelem lett.

A második szett már nem indult ilyen jól, ugyanis Kecmanovicsnak is „megjött” a brék – neki másodikra sikerült –, így egyből előnybe került. A következő gémben honfitársunkon volt a sor, és második bréklabdáját kihasználva el is tüntette a szerb fórját. Ezt követően mindkét játékosnak volt rá lehetősége, hogy brékelőnybe kerüljön, de egyiküknek sem sikerült, majd egy-egy love-game következett mindkét oldalon. A nyolcadik játékban Marozsán űzte-hajtotta adogató ellenfelét, s végül az ötödik bréklabdáját kihasználva már a meccsért szerválhatott. Innen pedig már nem volt pardon: az újabb hibátlan adogatójáték már azt jelentette, hogy a magyar éljátékos a tavalyi és idei hallei sikere után – kettejük közös történelmében harmadszor – ismét legyőzte Kecmanovicsot, s bejutott az elődöntőbe, ahol a bolgár Grigor Dimitrovval vagy a 2. kiemelt spanyol Alejandro Davidovich Fokinával találkozik.

ATP 250-ES TORNA, MALLORCA (613 000 euró, fű)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Marozsán Fábián–Miomir Kecmanovics (szerb) 6:4, 6:3

 

negyeddöntő ATP 250-es torna Miomir Kecmanovics Mallorca Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Tenisz: Marozsán megverte a negyedik kiemeltet Mallorcán

Tenisz
2026.06.23. 13:52

Tenisz: szetthátrányból verte szlovák ellenfelét Mallorcán Marozsán

Tenisz
2026.06.22. 16:21

Fucsovics Márton visszalépett a mallorcai tenisztornától

Tenisz
2026.06.22. 13:31

Marozsán, Udvardy, Bondár és Gálfi is rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.06.22. 09:54

Hallei tenisztorna: Fritz 66 perc alatt legyőzte Marozsánt

Tenisz
2026.06.18. 13:25

Fritz lesz Marozsán következő ellenfele a hallei tenisztornán

Tenisz
2026.06.17. 15:58

Marozsán bejutott a nyolcaddöntőbe Halléban

Tenisz
2026.06.16. 18:36

Bondár és Gálfi javított, Udvardy és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.06.15. 10:14
Ezek is érdekelhetik