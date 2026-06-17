Fritz lesz Marozsán következő ellenfele a hallei tenisztornán

Az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz lesz Marozsán Fábián ellenfele a hallei, 2,6 millió euró (körülbelül 900 millió forint) összdíjazású füvespályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében.
A világranglistán 61. magyar játékos kedden három szettben győzött a szerb Miomir Kecmanovics (50.) ellen az első fordulóban, ezzel április 23-a óta először nyert mérkőzést ATP-torna főtábláján.
Atengerentúli játékos (9.) szerdán kezdte szereplését a németországi tornán és ugyancsak háromjátszmás csatában bizonyult jobbnak a belga Zizou Bergsnél (48.). A Marozsán-Fritz találkozóra csütörtökön kerül sor. A két játékos eddig kétszer játszott egymással és mindkétszer az amerikai teniszező nyert.
TENISZ, ATP-TORNA, HALLE
Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Fritz (amerikai, 5.)–Bergs (belga) 7:6 (7–4), 5:7, 6:4
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