Fritz lesz Marozsán következő ellenfele a hallei tenisztornán

A világranglistán 61. magyar játékos kedden három szettben győzött a szerb Miomir Kecmanovics (50.) ellen az első fordulóban, ezzel április 23-a óta először nyert mérkőzést ATP-torna főtábláján.

Atengerentúli játékos (9.) szerdán kezdte szereplését a németországi tornán és ugyancsak háromjátszmás csatában bizonyult jobbnak a belga Zizou Bergsnél (48.). A Marozsán-Fritz találkozóra csütörtökön kerül sor. A két játékos eddig kétszer játszott egymással és mindkétszer az amerikai teniszező nyert.

TENISZ, ATP-TORNA, HALLE

Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Fritz (amerikai, 5.)–Bergs (belga) 7:6 (7–4), 5:7, 6:4