Fájdalmas vereség, távol Európától a Górnik – lapszemle

A legnépszerűbb lengyel sportportál, a Meczyki a szerdai meccsről beszámoló írásának címével gyakorlatilag minden el is mond a találkozóról: „A Górnik fájdalmas vereséget szenvedett!” Kiemelik ugyanakkor azt is, hogy a zabrzeieknek bőven volt lehetőségük az egyenlítésre, Kacper Urbanski szünet előtti helyzetével kapcsolatban például arról írnak, hogy a lengyel válogatott középpályás valósággal megrémítette a Ferencvárost. Az egalizálás elmaradt, ám a Górniknak a látottak alapján lehet esélye a hátrány ledolgozására a jövő heti visszavágón.

Kísértetiesen hasonló címrendszerrel adta el a mérkőzést a legnagyobb példányszámú lengyel bulvárlap, a Fakt is: „Kirívó eredménytelenség után fájdalmas vereség”. Kiemelik, hogy a találkozó első félórájában a Ferencváros könnyedén előnybe kerülhetett volna, aztán viszont a lengyeleknek akadtak lehetőségeik a vezetés megszerzésére. A második félidőben már jóval közelebb járt ehhez a Górnik, ám akkor jött Corbu gólja, amely mélyütésként érte a sziléziaiakat, ám ennek ellenére a minimális vereség után sem lehetetlen küldetés a fordítás egy hét múlva.

A Sport.pl hosszabb elemző írással is jelentkezett a mérkőzés másnapján „Ezért veszített a Górnik az El selejtezőjében” címmel, amelyben kiemelik, „a budapesti mérkőzés első 25 perce megmutatta, mennyire messze van a Górnik az európai futballtól, és párhuzamot mutatott a Fenerbahce elleni idegenbeli meccsel”, amikor hosszú időn keresztül úgyszintén azt csinált a pályán a lengyel csapat ellenfele, amit akart. Ugyanakkor azt is elismeri a szerző Kacper Sosnowski, hogy ha „a Górnik egyszer beindul, akkor azért az Európához közelebbi arcát mutatja”. Más kérdés, hogy ez a „beindulás” szerda este nem tartott sokáig. Mindemellett Sosnowski hangsúlyozza, hogy az összecsapás egészét figyelembe véve a Ferencváros „nem tűnt kiemelkedőnek a zabrzeiekkel szemben. (...) Borbély Balázs csapata időnként rendkívül hatástalan volt, rossz passzokat adott be, fontos pillanatokban vesztette el a labdát. A Górnik azonban még nagyobb hiányosságokkal küzdött”.

A Reczpospolita „Minimális vereség Budapesten, a Górnik fenntartja a reményt” címmel ír a találkozóról, s a cikk nem fukarkodik a ferencvárosiakat dicsérő jelzőkkel, mondván, a zöld-fehérek az elmúlt években rendre a csoportkörben játszottak az El-ben – olykor a BL-ben –, s eljutottak a második számú sorozat nyolcaddöntőjéig is. „Tapasztalatuk messze felülmúlta a lengyel csapatét.” Ugyanakkor a Górnikot is dicsérik, főleg a bátor játéka miatt, igaz, azt is elismerik, ez nem vezetett eredményre, hiszen az együttes nem szerzett gólt, így a jövő héten hazai pályán kell ledolgoznia a hátrányt.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 12 870 néző. Vezette: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Csirkovics, 90+1.) – Corbu, Kanikovszki (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+1.), Yusuf (O'Dowda, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski – Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter Federico, 80.). Vezetőedző: Michal Gasparík

Gólszerző: Corbu (65.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!