A seriff sem bírt az autópályán sétáló drukkerekkel a vb-döntő előtt

A kanadai erdőtüzek sűrű füstjét szombaton özönvízszerű esőzés takarította el New York térségéből. Miközben sűrűn villámlott, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal nem bírtak a csatornarendszerek. A város sokfelé nem a tisztaságáról híres, és az is sokat elmond, hogy a kommunális hulladék elszállítására mindössze két évvel ezelőtt vezették be a műanyag kukákat, előtte csak könnyedén kiszakadó zsákokban dobták ki a szemetet az utcára.

A lezúduló víz tehát jó sok mindennel eltömítette a lefolyókat, így a Nagy Alma számos városrészében bokáig-térdhajlatig érő vízben kellett gázolni.

Cseberből vederbe – gondolhatták sokan, és bizony, a víz okozta károk elhárítása során sokfelé szükség volt a nagy űrmértékű edényekre, a tűzoltók ugyanis nem tudtak az összes olyan helyre egyszerre eljutni, ahol nagy szükség volt rájuk. Még vasárnap délelőtt is New York számos pontján tanúi lehettünk, ahogyan az elárasztott mélygarázsokból, pincékből szivattyúzzák a vizet.

Hogy végül a korábbi napok borzasztó időjárása után mégsem okoz gondot megrendezni a világbajnokság döntőjét, az legfőképpen annak köszönhető, hogy az eső legkésőbb vasárnap hajnalban mindenhol elállt, a stadionhoz érkezők pedig már 27 Celsius-fokos melegben és égető napsütésben tehették meg az utolsó mérföldeket.

Az aréna közelében már csak annak volt könnyű dolga, aki vagy egy szirénázó rendőrautó felvezetésével érkezett, vagy pedig a Hudson folyó partján kialakított VIP-terminálon helikopterre szállt, és azzal repült a döntő helyszínéhez.

Akik a vadnyugati útonálló rablók lehúzásait idéző árakkal operáló különvonatokkal jöttek, még jobban jártak, mint akik közúton: 5-6 órával a kezdő sípszó előtt is már csak lépésben lehetett haladni. Sokaknak az autópálya közepén elegük lett, kipattantak taxijukból, majd megindultak a leállósávban a stadion felé.

Hiába termett ott a New York közeli Secaucus város seriffje, majd a környező települések számos rendőre, csak rövid időszakokra sikerült átparancsolniuk a szurkolókat a szalagkorláton túlra. A beléptetésénél is nagy türelemre volt szükség, de aki a kapun belülre ért, hirtelen elfeledett minden korábbi bosszúságot, és átszellemült: megérkezve a világ labdarúgásának legnagyobb ünnepére, felszabadultan kezdett ugrálni, szurkolói dalokat énekelni, rigmusokat kántálni.

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