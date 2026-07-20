Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé lett a világbajnokság gólkirálya

K. Zs.K. Zs.
2026.07.20. 00:13
Kylian Mbappé a bronzmeccsen, amelyen két gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 vb-gólkirály Kylian Mbappé foci-vb 2026
A vasárnap esti döntő már nem hozott változást az élbolyban, Kylian Mbappé lett az idei labdarúgó-világbajnokság gólkirálya. A francia válogatott csapatkapitánya 10 góllal lett az első, megelőzve a nyolccal záró Lionel Messit. Immár Mbappé egyben a vb-történelem legeredményesebb játékosa 22 góllal, Messi 21-gyel követi.

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLCSOPORTJA
10 GÓLOS: Kylian Mbappé (Franciaország)
  8 GÓLOS: Lionel Messi (Argentína)
  7 GÓLOS: Jude Bellingham (Anglia), Erling Haaland (Norvégia)
  6 GÓLOS: Harry Kane (Anglia), Ousmane Dembélé (Franciaország)
  5 GÓLOS: Mikel Oyarzabal (Spanyolország)
  4 GÓLOS: Vinícius Júnior (Brazília), Julián Quinones (Mexikó), Ismaila Sarr (Szenegál)
  3 GÓLOS: Bukayo Saka (Anglia), Lautaro Martínez (Argentína), Charles De Ketelaere (Belgium), Romelu Lukaku (Belgium), Matheus Cunha (Brazília), Folarin Balogun (Egyesült Államok), Bradley Barcola (Franciaország), Brian Brobbey (Hollandia), Cody Gakpo (Hollandia), Jonathan David (Kanada), Yoane Wissa (Kongói DK), Iszmael Szaibari (Marokkó), Raúl Jiménez (Mexikó), Kai Havertz (Németország), Deniz Undav (Németország), Cristiano Ronaldo (Portugália), Johan Manzambi (Svájc), Elijah Just (Új-Zéland)

 

vb 2026 vb-gólkirály Kylian Mbappé foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Ferran eldöntötte a hosszabbításban: Argentínát legyőzve másodszor világbajnok Spanyolország

Foci vb 2026
27 perce

Fotók, videó: Shakira, Madonna és Justin Bieber fellépésével nem ért véget a sztárparádé – ilyen volt a félidei műsor East Rutherfordban

Foci vb 2026
1 órája

A seriff sem bírt az autópályán sétáló drukkerekkel a vb-döntő előtt

Foci vb 2026
2 órája

Korábbi világklasszis futballisták, sportolók, hírességek a vb-döntőn – képgaléria

Foci vb 2026
4 órája

A spanyolok nem változtattak, Scaloni három helyen frissített – a vb-döntő kezdőcsapatai

Foci vb 2026
4 órája

A Real Madrid a gólkirály a vb-n

Foci vb 2026
7 órája

Argentína pontosabban passzol Spanyolországnál

Foci vb 2026
8 órája

„Nálam mind a két csapat világbajnok, még ha Argentína menet közben ezt nem is mutatta meg”

Foci vb 2026
8 órája