Kylian Mbappé lett a világbajnokság gólkirálya
A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLCSOPORTJA
10 GÓLOS: Kylian Mbappé (Franciaország)
8 GÓLOS: Lionel Messi (Argentína)
7 GÓLOS: Jude Bellingham (Anglia), Erling Haaland (Norvégia)
6 GÓLOS: Harry Kane (Anglia), Ousmane Dembélé (Franciaország)
5 GÓLOS: Mikel Oyarzabal (Spanyolország)
4 GÓLOS: Vinícius Júnior (Brazília), Julián Quinones (Mexikó), Ismaila Sarr (Szenegál)
3 GÓLOS: Bukayo Saka (Anglia), Lautaro Martínez (Argentína), Charles De Ketelaere (Belgium), Romelu Lukaku (Belgium), Matheus Cunha (Brazília), Folarin Balogun (Egyesült Államok), Bradley Barcola (Franciaország), Brian Brobbey (Hollandia), Cody Gakpo (Hollandia), Jonathan David (Kanada), Yoane Wissa (Kongói DK), Iszmael Szaibari (Marokkó), Raúl Jiménez (Mexikó), Kai Havertz (Németország), Deniz Undav (Németország), Cristiano Ronaldo (Portugália), Johan Manzambi (Svájc), Elijah Just (Új-Zéland)