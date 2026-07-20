Sallai Roland még gyűjteni akar a bajnoki trófeákból; Kásás Tamás néha azért nosztalgiázik

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Csaknem 60 tétmérkőzésen szerepelt az előző idényben, és ismét bajnok lett a Galatasarayjal Sallai Roland, aki lapunknak adott exkluzív interjújában beszélt a családjáról, a világbajnokságról, valamint arról is, hol szeret a leginkább futballozni. A 29 esztendős, 67-szeres válogatott csatár 2024 nyarán igazolt Törökországba, azóta a bajnokságot kétszer, a kupát egyszer nyerte meg. A mostani már a harmadik bajnoki címe a pályafutása során, egyszer ugyanis aranyérmes lett a ciprusi APOEL-lel is. „Eltettem őket, különleges helyük egyelőre nincs. Szeretném még a lehető legtöbbet összegyűjteni a pályafutásom során, aztán amikor befejezem, kitalálok nekik egy méltó helyet” – mondta. Arról is kérdeztük, hogy pályafutása legjobb időszakában lehet-e még feljebb.

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdacsapat óriási népszerűségnek örvendett – a csapat egyik vezére, Kásás Tamás is. A sportszeretők rajongása azóta is töretlen az akkori játékosok iránt, a(z egyik) vezér viszont visszavonulása óta a lehető legkevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt. Szerencsére a közelgő kerek születésnap okán megtörte a hallgatást: az ötvenéves klasszissal beszélgettünk – vízilabdáról a legkevesebbet. Arról is beszélt például, hogy „visszafelé nézni nemigen szoktam, nosztalgiázni azért néha igen. Például olyankor, amikor kiülök a teraszra, nézem az eget, olyankor mindenféle gondolatok jutnak az eszembe, de semmiképpen sem olyanok, hogy mi volt a rossz vagy éppen jó az életemben.”

1976. július 26. egy csodálatos pályafutás tetőpontja. Ötven éve ezen a napon lett Németh Miklós a nyolcadik magyar atléta, aki olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett. Az 1948-as londoni kalapácsvető-bajnok Németh Imre gerelyhajító fia elsőre dobott, 94.58-as világcsúccsal lett aranyérmes. Németh első dobása után mindenki tudta, így a riválisok is, hogy a verseny eldőlt. Azonban a nagy siker nem jött azonnal az 1946. október 23-án született legendának, a 30. születésnapja előtt három hónappal érte azt el. Addig az útja nem feltétlenül alakult filmbe illően – ezt is felidézzük a Népsport mellékletünkben található összeállításban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!