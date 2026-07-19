Nemzeti Sportrádió

Magyar Péter Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek

I. SZ.I. SZ.
2026.07.19. 23:48
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Polgár Judit (Fotó: Kovács Péter, archív)
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Magyar Péter köztársasági elnök Polgár Judit
Magyar Péter minisztelnök a közösségi oldalán azt írta, szeretné, ha Polgár Judit sakknagymester lenne Magyarország új köztársasági elnöke.

A miniszterelnök azt írta, ismert közéleti szereplők ajánlották neki minden idők legjobb női sakkozóját, és tetszik neki az ötlet, hétfőn beszél is Polgár Judittal, elvállalja-e a feladatot.

Polgár Judit a második korábbi sportoló köztársasági elnök lehet a hivatalt 2010 és 2012 között betöltő olimpiai bajnok vívó, Schmitt Pál után.

„A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart. 
A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat. 
Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakitás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült.
Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).
Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.
Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést.”

 

Magyar Péter köztársasági elnök Polgár Judit
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