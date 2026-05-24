Roland Garros: Zverev tükörsima győzelemmel kezdett Párizsban
Nem sok esélyt adtak a hazai pályán teniszező Benjamin Bonzinak a világranglista 3. helyén álló Alexander Zverev ellen – mint kiderült, nem alaptalanul. Az első játszmában a német klasszis a jól bevált receptet alkalmazta: 3:2-es vezetésénél elnyerte a francia játékos adogatását, majd a saját szervajátékában lenullázta ellenfelét. Bonzinak így a folytatásért kellett szerválnia, s nem kis küzdelem és két szettlabda hárítása árán, ideiglenesen még megmentette a játszmát, ám a következő gémben Zverev negyedik (összességében a hatodik) bréklehetőségét már kihasználta, és behúzta az első szettet.
Csakúgy, mint a másodikat, amelyben a hazai versenyző Zverev első brékjére még tudott válaszolni, de a jobban adogató, jóval több nyerőt ütő, és valamivel kevesebbet is hibázó menő azonnal „helyre tette” az ATP-rangsorban a 95. helyen álló ellenfelét, s 6:4-re ezt a szettet is behúzta. Bonzi a harmadik etap elejére teljesen szétesett fejben, nem bírta tartani a tempót a lényegesen nagyobb repertoárral rendelkező riválissal, így el is vesztette első két adogatójátékát. Ez pedig végleg megpecsételte a sorsát, s a végső győzelemre is esélyesnek tartott, 2. helyen kiemelt német tulajdonképpen egy tempósabb edzésnek megfelelő erőfeszítés árán 6:3, 6:4, 6:2-vel jutott a 2. körbe, ahol a cseh Tomás Macháccsal találkozik.
TENISZ
ROLAND GARROS
1. forduló
Férfiak
Zverev (német, 2.)–Bonzi (francia) 6:3, 6:4, 6:2
Machác (cseh)–Bergs (belga) 6:4, 6:4, 6:3
Davidovich Fokina (spanyol, 21.)–Dzumhur (bosnyák) 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3
Mensík (cseh, 26.)–Droguet (francia) 6:3, 6:2, 6:4
Nők
Sztarodubceva (ukrán)–Blinkova (orosz) 6:3, 6:1
Vang Hszin-jü (kínai)–Kovinics (montenegrói) 6:3, 6:1