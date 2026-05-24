Szerb játékos búcsúztatta Marozsánt a Roland Garros első fordulójában

Marozsán Fábián korábban csak egyszer találkozott Miomir Kecmanoviccsal, akkor, a Halle Openen a magyar játékos örülhetett. Ezúttal is jól kezdett Marozsán, és elvette a szerb első adogatójátékát. Kecmanovic azonban 4:4-nél egyenlített, a rövidítést pedig 7–0-val elhozva bő egy óra alatt megnyerte az első játszmát.

A világranglista-47. szerb a második szettben is brékelte Marozsánt, és bár 3:0-s szerb előnynél három bréklabdát is hárított a magyar játékos, a negyediknél már Kecmanovics örülhetett, 6:3-ra övé lett a második játszma is. Marozsán a harmadik szettre elfáradt, Kecmanovics magabiztosan hozta az adogatásait, 2:2-nél pedig brékelt, így két és fél óra alatt háromszettes győzelmet aratott.

A főtáblán további négy magyar szerepel. A férfiaknál Fucsovics Márton (59.) a 2021-ben wimbledoni döntős olasz Matteo Berrettinivel (107.) találkozik, a nőknél Bondár Anna (58.) a hetedik kiemelt ukrán Elina Szvitolinával (7.) kezd, Udvardy Panna (68.) első ellenfele a svájci Viktorija Golubic (82.), míg Gálfi Dalmáé (117.) az egyiptomi Mayar Sherif (130.) lesz.

TENISZ

ROLAND GARROS

1. forduló

Miomir Kecmanovics (szerb)–Marozsán Fábián 7:6 (7–0), 6:3, 6:4

Férfiak

Duckworth (ausztrál)–Diallo (kanadai) 6:3, 4:1-nél feladta

Hacsanov (orosz, 13.,)–Gea (francia) 6:3, 7:6 (7–3), 6:0

TA. Tirante (argentin)–Lamas Ruiz (spanyol) 6:3, 7:6 (8–6), 6:7 (5–7), 6:0

Trungelliti (argentin)–Jacquet (francia) 6:4, 6:2, 6:2



Nők

Kosztyuk (ukrán, 15.)–Selekhmeteva (spanyol) 6:2, 6:3

Bouzková (cseh, 27.)–Bronzetti (olasz) 6:3, 6:1

Hszin Vang (kínai, 32.)–Tagger (osztrák) 6:3, 3:6, 6:4

Bencic (svájci, 11.)–Kraus (osztrák) 6:2, 6:3

McNally (amerikai)–Tomljanovic (ausztrál) 3:6, 7:6 (7–5), 6:3

Volynets (amerika)–Burel (francia) 6:3, 6:1