Itt az első bombameglepetés: szabadkártyás honfitárs ejtette ki Fritzet a Roland Garroson

Ha volt előzetesen egyértelműnek tűnő kimenetel a Roland Garros első fordulójában, Taylor Fritz és Nisesh Basavareddy első egymás elleni csatája mindenképpen annak számított. A két amerikai közül a 28 esztendős Fritz 7. kiemeltként, míg nála nyolc évvel fiatalabb ellenfele szabadkártyásként vágott neki a párizsi tornának, de ez egyáltalán nem látszott az első játszmában, ahol még bréklehetőséget sem engedélyeztek egymásnak a felek. A rövidítésben aztán Basavareddy volt összeszedettebb, s egy szettlabdát elrontott ugyan, de a másodikat – fogadóként – értékesítette.

A második „menetben” aztán megjött az első brék, 2:2-nél Fritz került előnybe, de ifjú riválisát ez sem törte meg, s három gémmel később elvette az ATP-világranglistán a 9. helyen rangsorolt honfitárs adogatójátékát. Innentől már egyik fél sem adott ajándékot a másiknak, következett az újabb ráadás – ugyanolyan eredménnyel. Két felvonás után a találkozó abszolút favoritjának tartott Fritz a meccsben maradásért küzdhetett...

Egyetlen, hárított brékpontot hozott a harmadik felvonás, 4:3-as vezetésénél Fritz ugyanis nem tudott élni az előtte adódó lehetőséggel – az első két szett után senki sem csodálkozott azon, hogy most is tie-break döntött. A maratoni menetben ezúttal Fritz idegei bírták jobban az igénybevételt, s ötödik játszmalabdáját értékesítve 11–9-cel közelítette meg valamelyest ifjú honfitársát.

Ám a ragyogóan teniszező, elegánsabbnál elegánsabb megoldásokkal operáló Basavareddy ezen az estén nem engedett: a negyedik szettben egyből elnyerte ellenfele adogatójátékát, majd két játékkal később még egyszer, s végül 7:6, 7:6, 6:7, 6:1-re nyerte a meccset – a látottak alapján senki sem mondhatja, hogy érdemtelenül.

TENISZ

ROLAND GARROS

Egyes, 1. forduló

Férfiak

Basavareddy (amerikai)–Fritz (amerikai, 7.) 7:6 (7–5), 7:6 (7–5), 6:7 (9–11), 6:1

Blockx (belga)–Wong (hongkongi) 6:3, 6:4, 6:2

Fonseca (brazil, 28.)–Pavlovic (francia) 7:6 (8–6), 6:4, 6:2

Halys (francia)–Bellucci (olasz) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3

Medjedovics (szerb)–Hartmann (német) 6:3, 6:4, 6:7 (1–7), 6:4

Nők

Sierra (argentin)–Raducanu (brit) 6:0, 7:6 (7–4)

Bejlek (cseh)–Stephens (amerikai) 6:3, 6:2

Stearns (amerikai)–Kenin (amerikai) 6:3, 6:3

Sznigur (ukrán)–Tauson (dán) 3:6, 7:5, 6:2

Bassols (spanyol)–Arango (kolumbiai) 6:3, 6:4