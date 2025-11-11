Nemzeti Sportrádió

ATP-vb: egygyőzelemnyire az év végi világelsőségtől Alcaraz

2025.11.11. 17:46
Carlos Alcaraz (Fotó: Getty Images)
Az első játszmát rövidítésben nyerte meg Taylor Fritz Carlos Alcaraz ellen, akinek a következő két szettben két brék elegendő volt ahhoz, hogy maga javára fordítsa az ATP-világbajnokság keddi napjának első mérkőzését.

Igen kemény diónak bizonyult az első két felvonásban a világelső Carlos Alcaraz számára Taylor Fritz az ATP-világbajnokság Jimmy Connors-csoportjában. Az amerikai teniszező az első játszmában nem igazán tisztelte a tekintélyt, és még adogatójátékot is csent a spanyoltól, igaz, ez azt követően történt, hogy a maga szerváját elvesztette. Fritz előtt 4:3-as vezetésénél még két bréklehetőség adódott, ám ezeket hárította az idei Roland Garros- és US Open-győztes ibériai. A szett rövidítésbe torkollott, amelyben a tengerentúli játékosnak két minibrék elegendő volt, hogy simán, 7–2-re nyerjen.

A második etapban is úgy tűnt, hogy eljutnak a tie-breakig a felek, de Fritz figyelme a legrosszabb pillanatban, ellenfele 6:5-ös vezetésénél lankadt, három bréklabdát ajándékozott Alcaraznak, aki a másodikat ki is használta, így 7:5-re övé lett a játszma.

A döntő szettben az amerikai vetélytársa 3:2-es előnyénél megint botlott, két játékkal később pedig három meccslabdát kellett hárítania. Ez sikerült neki, de már csak arra volt elég, hogy egy gémmel kitolja a „haláltusáját”: 5:3-nál Alcaraz szervált, semmire nyerte meg az adogatását – ha legközelebb győz, a Lorenzo Musetti elleni mérkőzésén, már egészen biztos, hogy ő zárja az évet a világranglista élén.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)
EGYES, 2. FORDULÓ
Jimmy Connors-csoport
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) 6:7 (2–7), 7:5, 6:3

 

