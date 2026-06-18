Nemzeti Sportrádió

Hallei tenisztorna: Fritz 66 perc alatt legyőzte Marozsánt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 13:25
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images, archív)
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Taylor Fritz Marozsán Fábián ATP Halle
Marozsán Fábián a nyolcaddöntőben búcsúzott a 2.6 millió euró (körülbelül 915 millió forint) összdíjazású hallei füves pályás tenisztornán.

A világranglistán 61. magyar játékos – aki kedden a szerb Miomir Kecmanovics legyőzésével csaknem két hónapos nyeretlenségét szakította meg ATP-torna főtábláján – csütörtökön a rangsorban kilencedik Taylor Fritz ellen lépett pályára.

Az amerikai rivális játéka ellen az első játszmában a 26 éves magyar nem találta az ellenszert, Fritz mindössze 28 perc alatt előnybe került. A tengerentúli játékos a második szettet is brékkel kezdte, Marozsánnak azonban sikerült kiegyenlítenie, de a legfontosabb pontokat ezúttal is az amerikai nyerte, aki 66 perc alatt lezárta a mérkőzést.

A két játékosnak ez volt a harmadik egymás elleni meccse, Fritz százszázalékos maradt.

ATP-TORNA, HALLE
Nyolcaddöntő
Taylor Fritz (amerikai, 5.)–Marozsán Fábián 6:2, 6:4
 

 

Taylor Fritz Marozsán Fábián ATP Halle
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