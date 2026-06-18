Hallei tenisztorna: Fritz 66 perc alatt legyőzte Marozsánt

A világranglistán 61. magyar játékos – aki kedden a szerb Miomir Kecmanovics legyőzésével csaknem két hónapos nyeretlenségét szakította meg ATP-torna főtábláján – csütörtökön a rangsorban kilencedik Taylor Fritz ellen lépett pályára.

Az amerikai rivális játéka ellen az első játszmában a 26 éves magyar nem találta az ellenszert, Fritz mindössze 28 perc alatt előnybe került. A tengerentúli játékos a második szettet is brékkel kezdte, Marozsánnak azonban sikerült kiegyenlítenie, de a legfontosabb pontokat ezúttal is az amerikai nyerte, aki 66 perc alatt lezárta a mérkőzést.

A két játékosnak ez volt a harmadik egymás elleni meccse, Fritz százszázalékos maradt.

ATP-TORNA, HALLE

Nyolcaddöntő

Taylor Fritz (amerikai, 5.)–Marozsán Fábián 6:2, 6:4

