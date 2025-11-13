ATP-vb: Alcaraz sima győzelme világelsőséget ért, De Minaur is továbbjutott

Az elődöntőbe jutás reményéért lépett pályára Taylor Fritz ellen Alex De Minaur, akinek kétszettes győzelmet kellett volna aratnia ahhoz, hogy besurranhasson a legjobb négy közé a torinói ATP-világbajnokságon. Az ausztrál a nemes feladathoz illő lendülettel kezdte a mérkőzést, és a harmadik játék végére már brékelőnyben volt. Nem bizonyult azonban tartósnak a fór, Fritz ugyanis a hatodik gémben elnyerte az adogatását, majd love game-mel jelezte: ő sem mondott le a továbbjutásról. Aztán megmerevedett a frontvonal, a játszma hátralévő részében bréklabda is csak egy volt, brék pedig egy sem, így jött a rövidítés, amelyben De Minaur hibátlanul szervált, Fritz viszont két adogatását is elvesztette, így 7:6-tal az ausztrál versenyzőé lett a szett.

A megnyert játszma alaposan feldobta a fekete mezes teniszezőt, aki a második etapban saját szervagémjének behúzása után semmire nyerte riválisáét, kisvártatva pedig már 3:0 állt az eredményjelzőn – az amerikai megint kapaszkodhatott. De Minaur pedig őrizte előnyét, 5:2-as vezetésénél Fritznek már a meccsben maradásért kellett adogatnia. Ez nem kis erőfeszítés árán még sikerült is neki – bréklabdát is kellett hárítania –, ám az ausztrál a saját szervajátékát, ezzel a meccset is hozta, kiejtette Fritzet, és szurkolhatott, hogy este Carlos Alcaraz legyőzze Lorenzo Musettit.

És ha szurkolt, akkor nagyon jól szurkolt – merthogy az esti mérkőzésen az év végi világelsőségért hajtó Alcaraz nem hibázott, sima két játszmában győzött a hazai közönség előtt versenyző Musetti ellen, így a spanyol a csoport élén végzett. Ez pedig egyben azt jelentette, hogy De Minaur másodikként továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba.

Az első szettben Musetti még jól tartotta magát, és egészen 5:4-ig hozta a saját adogatásait is – ekkor Alcaraz tulajdonképpen a legjobbkor brékelt, és lezárta a szettet.

A második játszmában Musettin már nem lehetett érezni az erőt, Alcaraz kétszer is elvette a szerváját, és ezt a játszmát 6:1-gyel húzta be. A spanyol klasszis 1 óra 23 perc alatt nyerte meg a mérkőzést, és győzelmével nemcsak a csoport élén végzett, hanem az év végi világelsőségét is biztossá tette.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

EGYES, 3. FORDULÓ

Jimmy Connors-csoport

Alex De Minaur (ausztrál, 6.)–Taylor Fritz (amerikai, 7.) 7:6 (7–3), 6:3

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Lorenzo Musetti (olasz, 9.) 6:4, 6:1

Továbbjutott: Alcaraz, De Minaur