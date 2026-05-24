Szetthátrányból megnyert meccsel kezdett Párizsban Djokovics

Nem lehet mondani, hogy nem dolgozott meg a pénzéért Giovanni Mpetshi Perricard a Novak Djokovics elleni mérkőzést első felvonásában. A világranglistán a 80. helyen álló francia 5:5-ig tartotta lépést a 25. Grand Slam-győzelmére áhítozó szerb legendával, hogy aztán egy igencsak hosszú gémben a negyedik bréklabdáját értékesítve elvegye az egykori világelső adógatójátékát, majd hozza a sajátját, s 7:5-tel behúzza a szettet.

A folytatásban is rendkívül kiélezett csata folyt a párizsi vörös salakon, Djokovicson látszott, hogy idén mindössze egy mérkőzést játszott ezen a borításon: Rómában a horvát Dino Prizmictől kapott ki három játszmában. A szerb zseni aztán 6:5-ös vezetésénél stílszerűen egyenlítette ki a játszmaarányt: a három brék- és szettlabdát már hárító Mpetshi Perricard-t olyan briliáns rövidítéssel lepte meg, hogy álló ovációt kapott a francia közönségtől.

A káprázatos megoldás láthatóan feldobta az ATP-rangsor 4. helyezettjét, olyannyira, hogy a harmadik etap második játékában egyből brékelt, s oktatófilmbe illő játékkal 24 perc alatt 6:1-re nyerte a szettet.

A negyedik játszma gyors brékváltással kezdődött, majd négy love game-mel folytatódott, aztán 3:3-nál a szerb géniusz megint előhúzott valamit a kabátujjából, s ismét helyzeti előnybe került, majd saját szervajátékát ismét semmire hozta, így Mpetshi Perricard már a meccsben maradásért volt kénytelen adogatni. Ezt még teljesítette, sőt, Djokovics szervájánál is elment 40:40-ig, de többre már nem futotta neki, „Nole” az első meccslabdáát értékesítve megnyerte a találkozót.

Novak Djokovics (szerb, 3.)–Giovanni Mpetshi Perricard (francia) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4