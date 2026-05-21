Roland Garros: Sinner és Djokovics külön ágon; megvan Fucsovics és Marozsán ellenfele
Fucsovics Mártonra az olasz Matteo Berrettini vár az első fordulóban, aki ellen egy győzelem és három vereség a magyar játékos mérlege, a Roland Garroson először mérik össze tudásukat.
Marozsán Fábiánra a szerb Miomir Kecmanovics vár – ők korábban egyszer futottak össze, tavaly júniusban. Akkor Marozsán győzött a Halle Openen.
Az olasz Jannik Sinner kiváló formában érkezik Párizsba, hiszen 29 mérkőzés óta veretlen – a nyitó fordulóban a francia szabadkártyás Clément Tabur lesz az ellenfele. A világelső történelmi célért küzd: ha megnyeri a Roland Garrost, teljessé válik pályafutása Grand Slam-gyűjteménye, és az Open-érában mindössze hetedikként mondhatja el magáról, hogy megszerezte a karrier Grand Slamet.
A háromszoros Garros-győztes Novak Djokovics az első körben a francia Giovanni Mpetshi Perricard-ral találkozik. A szerb klasszis útja már a torna elején nehézzé válhat, hiszen a harmadik fordulóban akár a brazil szupertehetség, Joao Fonseca is szembe jöhet vele. Djokovics ugyanarra az ágra került, mint a második helyen kiemelt Alexander Zverev, aki a hazai közönség előtt szereplő Benjamin Bonzi ellen kezdi meg szereplését. Djokovics lehetséges nyolcaddöntős ellenfelei között ott van a kétszeres Roland Garros-döntős Casper Ruud is.
A francia szurkolók egyik legnagyobb reménysége, Arthur Fils nagy név ellen rajtol, a 2015-ös bajnok Stan Wawrinkával mérkőzik meg. A 41 éves svájci legenda pályafutása utolsó idényét tölti az ATP Touron. Szintén búcsúszezonját futja a francia közönségkedvenc Gael Monfils, aki Hugo Gastonnal találkozik az első fordulóban.
A 2026-os Roland Garrost május 24. és június 7. között rendezik meg.