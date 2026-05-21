Roland Garros: Sinner és Djokovics külön ágon; megvan Fucsovics és Marozsán ellenfele

Fucsovics Mártonra az olasz Matteo Berrettini vár az első fordulóban, aki ellen egy győzelem és három vereség a magyar játékos mérlege, a Roland Garroson először mérik össze tudásukat.

Marozsán Fábiánra a szerb Miomir Kecmanovics vár – ők korábban egyszer futottak össze, tavaly júniusban. Akkor Marozsán győzött a Halle Openen.

Az olasz Jannik Sinner kiváló formában érkezik Párizsba, hiszen 29 mérkőzés óta veretlen – a nyitó fordulóban a francia szabadkártyás Clément Tabur lesz az ellenfele. A világelső történelmi célért küzd: ha megnyeri a Roland Garrost, teljessé válik pályafutása Grand Slam-gyűjteménye, és az Open-érában mindössze hetedikként mondhatja el magáról, hogy megszerezte a karrier Grand Slamet.